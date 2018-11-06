Бизнес / ТЭК

«Роснефть» выплатила кредиторам $12 млрд в этом году

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«С начала года нам удалось снизить суммарный объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга в долларовом эквиваленте на 12 млрд», – цитирует «Роснефть» слова своего главного исполнительного директора Игоря Сечина. Сегодня, 6 ноября, компания опубликовала отчетность по МСФО за III квартал этого года.

Всего финансовые обязательства «Роснефти» с начала года снизились на $9 млрд. Кроме того, предоплаты по ранее заключенным контрактам снизились еще на $3,2 млрд.

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Комментарии
bogdanov7080
13:15 06.11.2018
Мы очень рады за вас.
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