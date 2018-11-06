«Роснефть» выплатила кредиторам $12 млрд в этом году

Бизнес компании на подъеме – она показала рекордную EBITDA с 2013 года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Выручка «Роснефти» в III квартале увеличилась на 10% Евгений Разумный / Ведомости

«С начала года нам удалось снизить суммарный объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга в долларовом эквиваленте на 12 млрд», – цитирует «Роснефть» слова своего главного исполнительного директора Игоря Сечина. Сегодня, 6 ноября, компания опубликовала отчетность по МСФО за III квартал этого года.

Всего финансовые обязательства «Роснефти» с начала года снизились на $9 млрд. Кроме того, предоплаты по ранее заключенным контрактам снизились еще на $3,2 млрд.