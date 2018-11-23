Каршеринги «Делимобиль» и Anytime проводят ребрендинг

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Изменится оклейка машин: к рыжему добавятся белый и бирюзовый цвета «Делимобиль»

Сервисы поминутной аренды машин «Делимобиль» и Anytime проведут ребрендинг, сообщил представитель обоих сервисов. Сейчас нужно выделяться, чтобы привлечь новую аудиторию, констатирует он.

До сих пор у «Делимобиля» была серая и рыжая оклейка машин, на борту был изображен оранжевый руль. Теперь изменится оклейка машин: к рыжему добавятся белый и бирюзовый цвета. Логотип в виде руля исчезнет совсем, останется только буквенный.

Anytime, который позиционируется как более премиальный сервис, вообще уберет оклейку автомобилей в России, но за рубежом она пока сохранится, уточнил его представитель. Автомобили в новом стиле появятся в начале следующей недели.