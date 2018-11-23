Бизнес / Торговля и услуги

Каршеринги «Делимобиль» и Anytime проводят ребрендинг

Они хотят привлечь новую аудиторию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сервисы поминутной аренды машин «Делимобиль» и Anytime проведут ребрендинг, сообщил представитель обоих сервисов. Сейчас нужно выделяться, чтобы привлечь новую аудиторию, констатирует он.

До сих пор у «Делимобиля» была серая и рыжая оклейка машин, на борту был изображен оранжевый руль. Теперь изменится оклейка машин: к рыжему добавятся белый и бирюзовый цвета. Логотип в виде руля исчезнет совсем, останется только буквенный.

Anytime, который позиционируется как более премиальный сервис, вообще уберет оклейку автомобилей в России, но за рубежом она пока сохранится, уточнил его представитель. Автомобили в новом стиле появятся в начале следующей недели.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике