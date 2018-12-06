Каршеринг Anytime запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей
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Оператор каршеринга Anytime запустил сервис долгосрочной аренды машин, рассказал представитель компании.
Anytime работает в Москве, Минске и Алма-Ате. В 2019 г. он должен будет запуститься в Праге и Варшаве. У компании 1500 автомобилей – в том числе Kia Rio, Renault Captur, Scoda Octavia, Nissan Qashqai, BMW320, Audi A3, Audi Q3, Audi TT. При этом весь парк не брендирован – на машинах нет наклеек с указанием названия каршеринга.
С мая 2018 г. Anytime полностью принадлежит Mikro Kapital Group, основанной в 2008 г. и входящей в холдинг General Invest. Ей же принадлежит 69% сервиса поминутной аренды «Делимобиль». Последний – один из крупнейших сервисов каршеринга, он работает в 11 городах России, а в его парке 6000 машин.
Пользователи Anytime смогут арендовать автомобили на сутки и более по специальным тарифам, говорит представитель каршеринга. На автомобиле можно проехать до 100 км в сутки, говорится на сайте компании. Перепробег оплачивается отдельно – от 7 до 21 руб. за км в зависимости от класса автомобиля. Чем он выше, тем больше плата.
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