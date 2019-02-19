Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Загорскую ГАЭС выровняют

«Русгидро» ищет подрядчика для выравнивания просевшего фундамента Загорской ГАЭС-2

Работы стоимостью 2,76 млрд рублей должны завершиться в 2022 году
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Загорская ГАЭС-2 (принадлежит «Русгидро») объявила конкурс на выполнение работ по выравниванию здания станционного узла. Просевший фундамент будут поднимать за счет накачивания под здание специальных быстро затвердевающих составов. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2019 г., после подписания договора исполнитель должен выполнить работы за 32 месяца, говорится в документах на сайте госзакупок

«Русгидро» строила Загорскую ГАЭС-2 в Московской области мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. За 2008–2013 гг. компания вложила в строительство около 70 млрд руб. В 2013 г. из-за размыва грунта на ГАЭС произошла осадка здания, затопило машинный зал и пристанционную площадку. Станцию пришлось законсервировать. В апреле 2018 г. набсовет «Совета рынка» перенес срок запуска ГАЭС на январь 2024 г. Компания получила страховку в 8,2 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике