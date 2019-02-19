«Русгидро» ищет подрядчика для выравнивания просевшего фундамента Загорской ГАЭС-2
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Загорская ГАЭС-2 (принадлежит «Русгидро») объявила конкурс на выполнение работ по выравниванию здания станционного узла. Просевший фундамент будут поднимать за счет накачивания под здание специальных быстро затвердевающих составов. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2019 г., после подписания договора исполнитель должен выполнить работы за 32 месяца, говорится в документах на сайте госзакупок
«Русгидро» строила Загорскую ГАЭС-2 в Московской области мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности. За 2008–2013 гг. компания вложила в строительство около 70 млрд руб. В 2013 г. из-за размыва грунта на ГАЭС произошла осадка здания, затопило машинный зал и пристанционную площадку. Станцию пришлось законсервировать. В апреле 2018 г. набсовет «Совета рынка» перенес срок запуска ГАЭС на январь 2024 г. Компания получила страховку в 8,2 млрд руб.
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