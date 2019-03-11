Российские авиакомпании не отказываются от Boeing 737 Max
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«Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановить полеты на Boeing 737 Max не поступало», – сообщил представитель S7 Airlines. Эта авиакомпания – пока единственный российский эксплуатант новейшего среднемагистрального Boeing четвертого поколения: два Boeing 737 Max 8 авиакомпания получила в октябре прошлого года, всего на тот момент было заказано 11 таких лайнеров. Приостанавливать эксплуатацию Max не планируется, заверил собеседник «Ведомостей».
В воскресенье, 10 марта, спустя шесть минут после взлета из Аддис-Абебы потерпел крушение Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, все 157 человек на борту (восемь членов экипажа и 149 пассажиров, в том числе трое россиян) погибли. Это вторая за полгода катастрофа самолета такой модели: 29 октября 2018 г. через 13 минут после вылета из Джакарты упал в Яванское море Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, все 189 человек погибли.
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