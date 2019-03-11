Бизнес / Транспорт

Российские авиакомпании не отказываются от Boeing 737 Max

В воскресенье разбился второй за полгода лайнер этой новейшей серии

«Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановить полеты на Boeing 737 Max не поступало», – сообщил представитель S7 Airlines. Эта авиакомпания – пока единственный российский эксплуатант новейшего среднемагистрального Boeing четвертого поколения: два Boeing 737 Max 8 авиакомпания получила в октябре прошлого года, всего на тот момент было заказано 11 таких лайнеров. Приостанавливать эксплуатацию Max не планируется, заверил собеседник «Ведомостей».

В воскресенье, 10 марта, спустя шесть минут после взлета из Аддис-Абебы потерпел крушение Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, все 157 человек на борту (восемь членов экипажа и 149 пассажиров, в том числе трое россиян) погибли. Это вторая за полгода катастрофа самолета такой модели: 29 октября 2018 г. через 13 минут после вылета из Джакарты упал в Яванское море Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, все 189 человек погибли.

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Комментарии
hamsterforever
16:18 11.03.2019
Вот еще. Вчера FAA, United to inspect Boeing plane after engine incident 1 MIN READ WASHINGTON (Reuters) - United Airlines and the Federal Aviation Administration plan to inspect a Boeing 737-900 twin-engine jetliner that experienced an engine shutdown shortly before landing in Houston late on Sunday, the airline said on Monday. Some passengers who were evacuated from the plane experienced minor injuries, airline spokeswoman Rachel Rivas said. Flight 1168 from Newark, New Jersey, with 174 passengers and six crew aboard, experienced an engine shutdown shortly before landing around 10:30 p.m. CDT (0330 GMT on Monday), the FAA said. The agency said there was no evidence of fire or smoke from the engine. Boeing did not immediately comment.
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