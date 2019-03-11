«Мираторг» научит готовить мясо

Тогда люди станут чаще его покупать, надеются в компании

Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: «Мираторг» научит любить мясо

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«Мираторг» рассматривает кулинарный проект не только как коммерческий, но и как способ развивать культуру потребления мяса Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Агрохолдинг «Мираторг» сообщил на сайте о новом проекте – кулинарной студии, ее посетители будут учиться готовить под руководством профессиональных поваров. Открытие планируется на март, уточнил представитель компании. В цену мастер-класса входят обучение и набор ингредиентов для приготовления блюд.

«Мираторг», по данным Национальной мясной ассоциации за 2018 г., – крупнейший в России производитель говядины (109 000 т в убойном весе) и свинины (321 480 т).

На мастер-классах в кулинарной студии «Мираторга» сделан акцент на том, как выбирать мясо и как готовить стейки и другие блюда, рассказывает представитель компании. Помимо приглашенных поваров преподавателями станут и сотрудники «Мираторга», а руководит студией шеф-повар компании Дмитрий Лазько.

Цена мастер-класса начинается от 2500 руб., представитель компании считает эту цену демократичной. В Санкт-Петербурге средняя цена подобного мастер-класса – около 2500 руб., в Москве – 3000–7000 руб., рассказывает совладелец студии CulinaryOn Алекс Бланк.

«Мираторг» рассматривает кулинарный проект не только как коммерческий, но и как способ развивать культуру потребления мяса: чем больше люди будут знать о нем и способах его приготовления, тем чаще будут его покупать, считает представитель компании.