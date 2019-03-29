Акции Lyft подскочили на 21% после начала торгов
IPO сервиса заказа такси вызвало ажиотаж, но некоторые инвесторы не видят перспектив его выхода в прибыль
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На публичном рынке Lyft оценили на 61% дороже, чем это делали частные инвесторы
Ringo H.W. Chiu / AP
Акции сервиса заказа такси Lyft, который накануне провел IPO, начали в пятницу торги с отметки $87,14 и вскоре поднялись до $87,25. Это на 21% выше цены, по которой компания разместила их в четверг вечером среди инвесторов ($72).
Высокий спрос со стороны участников рынка позволил Lyft повысить диапазон цены первичного размещения акций до $70-72 с первоначальных $62-68 и продать их по верхней границе. С учетом акций и опционов, выданных сотрудникам, рыночная капитализация Lyft в результате IPO составила $24,3 млрд.
Таким образом, Lyft стала крупнейшей вышедшей на рынок компанией после китайской Alibaba, чья стоимость при размещении акций в Нью-Йорке в 2014 г. составила $169 млрд.
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