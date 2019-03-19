«Яндекс» и «дочка» Hyundai разработают систему управления беспилотниками

Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Hyundai Mobis – дочерней компанией южнокорейского автоконцерна, сообщил «Яндекс». Совместно компании создадут платформы для беспилотных автомобилей – как абсолютно автономных (пятый уровень), так и передвигающихся автономно при определенных условиях (например, если есть карта местности высокого разрешения – это беспилотник четвертого уровня), объяснил представитель «Яндекса».

Для совместного проекта «Яндекс» предоставит свои наработки в области машинного обучения и компьютерного зрения и поделится опытом создания и испытания беспилотных автомобилей, перечислил его представитель. Hyundai Mobis предоставит радары, лидары, камеры, сенсоры – все, что требуется для создания полноценной платформы, – и доступ к автомобилям, уточнил он.

Сенсоры, камеры, лидары и радары собирают в платформе информацию об окружающем мире, рассказывает представитель «Яндекса». Алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения оцифровывают полученную картину окружающего мира, указывает он: выделяют дорогу, полосы, определяют положение автомобиля, а также замечают другие объекты, их скорость, направление движения и размер. Зная окружающую картину и заданный маршрут, платформа планирует, как должен вести себя автомобиль, это беспрерывная работа платформы во все время движения и остановки беспилотника, заключает он.

С 2016 г., когда «Яндекс» начал работать над технологией беспилотного управления автомобилями, его разработчики создали и испытывали прототип беспилотного автомобиля на базе Toyota Prius V. Во второй половине 2019 г. компании планируют выпустить новые прототипы беспилотных машин на основе серийных автомобилей Hyundai и Kia, рассчитывает представитель «Яндекса». Однако, по его словам, платформа сможет встраиваться и в автомобили других концернов – вместе с Hyundai Mobis компания рассчитывает создать массовое решение.

В октябре 2018 г. «Яндекс» запустил тестовое беспилотное такси в «Сколково». В июле прошлого года IT-компания договорилась о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта с правительством Москвы, а в конце августа начала испытания в Иннополисе. Также в 2018 г. «Яндекс» получил разрешение на испытания беспилотников от министерства транспорта Израиля, сообщала компания.

«Ведомости» направили запрос в Hyundai.

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