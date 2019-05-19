Вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами

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Вагоностроители переходят на плавающие цены, защищаясь от удорожания комплектующих Андрей Гордеев / Ведомости

С конца 2018 г. российские производители грузовых вагонов вместо стандартных договоров с фиксированной ценой продукции начали заключать преимущественно рамочные контракты с плавающей ценой – с формулой, привязанной к стоимости материалов и комплектующих на момент поставок. Об этом «Ведомостям» рассказали знакомый менеджеров вагоностроительных заводов и сотрудник одного из крупных железнодорожных операторов. Использование плавающих цен связано с ожидаемой полной загрузкой мощностей заводов в 2019 г. и первом полугодии 2020 г. и продолжающимся ростом цен на металл и комплектующие, поясняет один из них.

По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2018 г. самые востребованные в железнодорожных перевозках полувагоны подорожали более чем на 25%, а в I квартале 2019 г. – еще почти на 15%. Литье для вагонов за последний год выросло в цене на 50%, колес – в 2 раза, добавляет он. По его оценке, в себестоимости вагонов на металлопрокат приходится около 30%, а на литье – от 15 до 25% в зависимости от наличия у завода собственного литейного производства.