Россия поддержит субсидиями экспорт водки и другого алкоголя

До сих пор на господдержку могли рассчитывать только виноделы

Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Бюджетный кодекс. Они позволят предоставлять субсидии российским производителям алкоголя на экспорт, а также винограда и произведенных из него тихих и игристых вин, ликерных вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Субсидии смогут получать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Поправки разработало правительство, они внесены одновременно с поправками в Налоговый кодекс.

По действующему Бюджетному кодексу нельзя предоставлять субсидии подакцизным товарам, за исключением вина из российского сырья. Производители винодельческой продукции из российского винограда и сейчас получают субсидии, добавляет президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. По новым поправкам, субсидии смогут получать не только виноделы, но и производители алкоголя на экспорт – например, производители крепких алкогольных напитков, замечает Попович.

Субсидии выделяются банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам по льготной ставке, которые выданы сельхозпроизводителям (в том числе виноградарям и виноделам), уточнил представитель Минсельхоза.

Больше всего из России экспортируют пива (около 200 млн л в 2018 г.) и водки (40 млн л), говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Экспорт вин невелик: он исчисляется сотнями тысяч литров, говорит эксперт. Большого роста экспорта ждать не стоит, считает он: завоевание экспортных рынков – затратный и долгий процесс.

Субсидирование экспорта алкоголя распространено в мире, поскольку продвижение брендированной продукции в других странах – сложный и дорогостоящий процесс, говорит президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) и вице-президент холдинга Roust Игорь Косарев. Интересными мерами поддержки, по его словам, могли бы стать субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидии на перевозку продукции и на экспортную выставочную деятельность. Экспорт водки в мире – около $40 млрд, из них $13–14 млрд составляет оборот водки под «русскими» брендами, такими как Smirnoff (бренд компании Diageo), но российские производители экспортируют такой продукции только на $150 млн, указывает Косарев. А при субсидировании российские производители смогут увеличивать экспортные поставки, считает он.

40 млн литров



водки экспортировано из России в 2018 г., по данным ЦИФРРА

В июне 2019 г. министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину совместно с Минсельхозом и Российским экспортным центром (РЭЦ) подготовить изменения в бюджетное законодательство, снимающие запрет на субсидирование производителей подакцизной алкогольной продукции, предназначенной для экспорта. Также Силуанов поручил Минсельхозу и РЭЦ внести предложения по субсидированию процентных ставок банков по экспортным кредитам на работу с агропродукцией и алкоголем по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК».

Согласно подписанным Путиным налоговым поправкам, с 2020 г. акциз на тихие вина вырастет с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л.

Но предусмотрены преференции российским виноделам: производители вина из отечественного винограда смогут получить налоговый вычет с повышающим коэффициентом. В итоге акцизная нагрузка на литр вина из российского винограда или из российских виноматериалов останется на прежнем уровне, говорил ранее «Интерфаксу» заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям – получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России», – комментировал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по ТАСС). Он отмечал «большой потенциал» российских вин. «Задача государства – поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе с помощью мер налоговой политики... Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами», – сообщал Володин.

Представитель Минфина пока не ответил на вопросы «Ведомостей».