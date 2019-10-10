На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела, с копией которого ознакомились «Ведомости». Информацию подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался. «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва» и т. д. и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.
Что нашло следствие
О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» – Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина. Представитель Егорова информацию подтвердил.
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