Суд не стал привлекать однокурсника Путина к субсидиарной ответственности

Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск одного из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» – ООО «Русстроинком» (РСИ) – о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Егорова, бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Это следует из решения суда от 4 октября. Кроме Егорова РСИ требовал привлечь бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, писали «Ведомости». Требования РСИ как кредитора к банку составляют 2,8 млрд руб., говорилось в иске.

Чтобы подать иск о привлечении к субсидиарной ответственности, РСИ сначала должен был удостовериться в том, что конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) – такой иск подавать отказался и свои обязанности не исполнил, объяснила судья. А чтобы установить, что иск о субсидиарной ответственности необходимо подать, но АСВ безосновательно бездействует, кредитор должен был сначала обжаловать бездействие АСВ, и если суд признает его незаконным, то только после этого у кредитора есть право подать сам иск. АСВ завершило проверку обстоятельств банкротства банка и по ее результатам лица, виновные в доведении банка до банкротства, будут привлечены к ответственности, обещает представитель АСВ: обо всех выявленных в ходе конкурсного производства противоправных действиях в отношении имущества банка сообщено в правоохранительные органы.

Считаем результат закономерным, поскольку иск был заявлен необоснованно, в нарушение процедуры, согласно которой именно АСВ определяет круг виновных лиц и подает к ним иск о привлечении к субсидиарной ответственности, отметил представитель Егорова.

Заявление РСИ действительно подал преждевременно, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук: истец при предъявлении требований не учел статус должника как финансовой организации. В отличии от общего порядка для процедуры банкротства банков предусмотрены специальные нормы закона о банкротстве, в которых указано, что право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности у кредиторов кредитной организации появляется в случае бездействия конкурсного управляющего.

В чем обвинялись бывшие акционеры

Претензий к Егорову у РСИ было несколько. Главная – совершение сделок с заинтересованностью: через связанные с ним компании Егоров в 2012–2017 гг. размещал в банке валютные депозиты по завышенным ставкам – до 7% годовых в долларах и евро, тогда как рыночные ставки «не превышали 2–3% годовых». На начало 2016 г. размер личных средств Егорова в банке доходил до 12 млрд руб., в это же время, «оказывая давление на руководство банка», он начал изымать деньги и в течение года забрал 7 млрд руб., в результате чего ликвидность банка «была полностью утрачена», а в марте 2017 г. корсчет банка был фактически пуст. К концу 2017 г. Егоров забрал все свои средства: 70–75% было выведено деньгами, оставшееся было оформлено в корпоративные обязательства третьих лиц в пользу Егорова, говорится в иске. Кроме того, банк выдавал гарантии в пользу фирмы Егорова «Аксис инвестиции» на общую сумму $62,6 млн – они не утверждались как сделка с заинтересованностью и вдвое превышали норматив Н6 на одного заемщика, говорилось в иске.

РСИ также обвинил Егорова в фальсификации отчетности банка и неподаче заявления о банкротстве.

Егоров отвечал, что единственной верной информацией в иске было то, что он владел 25% акций банка.

Те же претензии предъявлены и Гордееву: его истец также обвиняет в выдаче кредитов и банковских гарантий «в интересах бизнеса старшего партнера» Чуяна. Бывшего руководителя РАР истец называл «идеологом использования «ОФК банка» в качестве кэптивного по отношению к своему личному алкогольному бизнесу». Из-за этого банк в итоге и оказался банкротом, считает РСИ.

Банк никогда не называл Чуяна владельцем, но РСИ в иске указал, что Чуян контролировал 47% акций банка, а вместе с Гордеевым и аффилированными лицами – более 70%.

В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ». Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом. Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление в СКР самого Егорова, писал «Коммерсантъ».

ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости». О возможной аффилированности Чуяна с алкогольным бизнесом еще в 2015 г. говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2018 г. гендиректор крупного в прошлом производителя водки «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана назвал его бенефициаром «Статус-групп».

Представитель Егорова говорил, что за иском против последнего может стоять именно Сметана. Долги «Статус-групп» на конец декабря 2017 г. достигали 10 млрд руб., а незадолго до этого «Статус-групп» объявила о партнерстве с «Кристалл-Лефортово» Сметаны: компании объединили портфели, и их суммарная доля рынка, по данным РБК, достигла 17%. Следом за «Статус-групп» начались проблемы и у «Кристалл-Лефортово»: уже в 2018 г. предприятия группы стали закрываться, а летом ВТБ инициировал ее банкротство.

В РСИ «Ведомостям» говорили, что Сметана и его компании – основные кредиторы. Сам Сметана сообщал, что он не бенефициар РСИ, но его компании были кредиторами истца. Подать иск – идея самого РСИ и единственное отношение, которое к иску имеет Сметана, – предоставление РСИ информации, объяснил он.