Кредиторы подбираются к активам осужденного банкира-банкрота
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Конкурсный управляющий экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства (иск подал ВТБ), Юрий Рожков нашел у нее недвижимость в Англии на 6 млн фунтов ($7,4 млн). Об этом говорится в документах Высокого суда Лондона. Маркус примерно за 6 млн фунтов приобрела в 2000 г. недвижимость в премиальном жилом комплексе Albert Court Property рядом с Гайд-парком, следует из материалов суда. Недвижимость продавало агентство Knight Frank за 5,95 млн фунтов.
Рожков добился в Высоком суде Лондона распространения решения российского суда о признании Маркус банкротом на британскую юрисдикцию. Это важно, считает партнер PB Legal Алан Байрамкулов: теперь финансовый управляющий имеет все полномочия по поиску имущества Маркус в Великобритании, а также обращению взыскания на него. Учитывая отсутствие международного договора между Россией и Великобританией о взаимном признании трансграничного банкротства, это позитивный сигнал для всех кредиторов, которые столкнулись с выводом активов из России за рубеж, говорит Байрамкулов.
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