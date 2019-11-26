Роспотребнадзор потратил восемь месяцев на дезинфекцию

Проект новых СанПиНов был анонсирован 9 октября – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на совещании у президента Владимира Путина заявил: «Из 17 документов, которые в этой сфере делаются, к настоящему времени Анной Поповой [руководитель Роспотребнадзора] совместно с Татьяной Голиковой [социальный вице-премьер] при нашем небольшом участии разработан проект СанПиНа, который заменяет эти 17 документов. И собой представляет достаточно компактный документ, уже лишенный, скажем так, тех требований, которые были устаревшими и неактуальными». Прошлые СанПиНы занимали сотни страниц.