На легендарный «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 г. в России потребуется 360–490 самолетов на 9–19 мест, а до 2030 г. – более 600 шт. В этом году Минпромторг провел конкурс на разработку самолета на замену Ан-2, его на безальтернативной основе выиграла структура Уральского завода гражданской авиации. Сертификация нового самолета на замену Ан-2 и завершение подготовки к его производству намечены на конец 2022 г., сообщил представитель Минпромторга. Потребность в нем, по оценке министерства, составит несколько десятков штук в год.