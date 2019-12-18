ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
Группа ВЭБ.РФ и лизинговая компания «Трансфин-М» объявили 18 декабря о создании единого железнодорожного оператора. Госкорпорация купила у «Трансфин-М» 25% компании «Атлант», у которой осталось 75%. ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт. Договоры о передаче уже подписаны в отношении 17 000. В итоге, как предполагается, «Атлант» будет управлять в общей сложности 75 000 вагонов. Сюда не войдут вагоны «Трансфин-М», которые находятся в финансовом лизинге, – около 8600 шт., уточнил представитель лизинговой компании.
«Атлант» может стать третьим игроком в России по количеству грузовых вагонов в управлении – после Федеральной грузовой компании (ФГК; «дочка» РЖД, у нее в управлении более 129 300 вагонов) и Первой грузовой компании (ПГК; свыше 112 300 шт.) Владимира Лисина, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Компания может опередить «Модум-транс» (бывшая «УВЗ-логистик»), в управлении которой на начало декабря 2019 г. было около 72 000 вагонов, добавляет он.
ВЭБ не хочет заниматься лизингом железнодорожных вагонов, следует из слов зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова, приведенных в сообщении госкорпорации. Он указывает, что «Трансфин-М» «имеет значительный опыт в этом бизнесе и сможет построить крупную компанию, предоставляющую качественные услуги потребителю». А для ВЭБ.РФ «проект может стать источником увеличения доходов от парка вагонов, в том числе за счет ожидаемого роста стоимости акционерного владения», отмечает топ-менеджер.
Действительно, 40-летний Тайчер не новичок в железнодорожном бизнесе. В 2012–2015 гг. он работал президентом «СГ-транса» – крупнейшего в России оператора специальных цистерн по перевозке сжиженного газа. Затем в течение трех лет был гендиректором ФГК, а потом до лета нынешнего года – советником президента РЖД Олега Белозерова.
«Трансфин-М» Тайчер приобрел в этом году. Его «ТФМ-гарант» заплатил НПФ «Благосостояние» за лизинговую компанию 32,6 млрд руб. Сделка была профинансирована преимущественно за счет заемных денег. После этого Тайчер возглавил совет директоров компании. Сделку пришлось согласовывать с ФАС, которая потребовала от Тайчера устранить любую аффилированность с РЖД.
«Трансфин-М» входит в топ-5 крупнейших лизинговых компаний России. За 2018 г. ее лизинговый портфель (вагоны, авиационная, автомобильная техника и проч.) составил 290 млрд руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Компания получила чистую прибыль в 4,4 млрд руб. по МСФО.
Возможность сделки с ВЭБ.РФ обсуждалась в течение 2019 г., рассказывает представитель «ТФМ-гаранта». О том, что Тайчер решил выкупить парк вагонов у ВЭБа и объединить его с «Трансфин-М», РБК со ссылкой на источники сообщал в июле.
В какую сумму госкорпорации обошлась 25%-ная доля в «Атланте», представитель «ТФМ-гаранта» не сказал. По его словам, процесс передачи вагонов ВЭБом будет продолжаться в течение 2020 г. – по мере завершения договоров на их управление с другими компаниями.
После объединения парков «Атлант» будет заниматься всеми видами грузовых железнодорожных перевозок, продолжает собеседник «Ведомостей». Возможность дальнейшего увеличения парка он комментировать не стал.
Расширение парка «Атланта» вряд ли заметно усилит конкуренцию в России, ведь передаваемые ВЭБом вагоны и так уже работают на рынке, комментирует директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Объединение парка позволит увеличить маржу совладельцев «Атланта», если они будут эффективно решать проблему обратной загрузки. Но им придется сильно постараться, чтобы загрузить все свои вагоны», – продолжает Смирнов. Крупные грузоотправители уже поделены и переубедить их только ценой не получится – нужно гарантировать работу без сбоев, подчеркивает он.
Представители ВЭБ.РФ, ФГК и ПГК не ответили на вопросы «Ведомостей».