ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов

Расширение парка «Атланта» вряд ли заметно усилит конкуренцию в России, ведь передаваемые ВЭБом вагоны и так уже работают на рынке, комментирует директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Объединение парка позволит увеличить маржу совладельцев «Атланта», если они будут эффективно решать проблему обратной загрузки. Но им придется сильно постараться, чтобы загрузить все свои вагоны», – продолжает Смирнов. Крупные грузоотправители уже поделены и переубедить их только ценой не получится – нужно гарантировать работу без сбоев, подчеркивает он.