С чем могут быть связаны обыски в компаниях Гуцериевых
В среду, 18 декабря, в доме Михаила Гуцериева и связанных с ним компаниях прошли обыски, сообщил Telegram-канал Mash. В том числе, по данным РЕН ТВ и «Коммерсанта», в офисе «Фортинвеста», которым руководит его сын – Саид. Эта компания занимается добычей и переработкой нефти, а также продажей нефтепродуктов.
Два собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили обыски. «Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС», – говорит один из них. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде нефти (ст. 226.1 Уголовного кодекса). «Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева», – знает он. Дело возбуждено по материалам ФТС. Издание Baza уточняло, что ущерб по делу оценивается в 3 млрд руб.
Санкции по статье – до 12 лет лишения свободы. Закон называет контрабандой незаконное перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза либо через границу России, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин: «Незаконным перемещением могут признать недостоверное декларирование товара или его декларирование с использованием поддельных документов».
Компания Саида Гуцериева может быть также связана с незаконным возмещением НДС при экспорте нефти и совершении таможенных платежей (ст. 159 УК – мошенничество, до 10 лет лишения свободы), сказал другой сотрудник правоохранительных органов.
Представитель группы «Сафмар» Михаила Гуцериева опроверг информацию об обысках: «Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Гуцериев работают в штатном режиме» – а в интервью РЕН ТВ бизнесмен назвал сведения об обысках провокацией. Михаил Гуцериев и его сын Саид – в Москве, сказал «Ведомостям» его племянник и деловой партнер Микаил Шишханов.
К Михаилу Гуцериеву уже были претензии у государства. В 2007 г. бизнесмен обвинялся в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Он уехал в Великобританию, потом с него были сняты обвинения, через три года после этого он вернулся в Россию. «Я уже ничего не боюсь. Я три раза все терял и начинал сначала. Начну теперь в четвертый. Верю президенту и премьеру», – говорил Гуцериев в интервью «Ведомостям» в мае 2010 г.
Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд, бизнесмен занимает 28-е место в российском рейтинге миллиардеров.
Саид Гуцериев занимает в рейтинге 71-е место с состоянием в $1,3 млрд. Ему принадлежат доли в «Русснефти», «Нефтисе», «Фортинвесте», «Русском угле», «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.видео».
Неприятности Гуцериева напрямую связаны с его близостью к руководству Белоруссии, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Гуцериев дружит с Александром Лукашенко, предоставляя в его распоряжение и финансовые, и материальные активы, знает собеседник. Происходившее в среду с Гуцериевым – это напоминание Лукашенко, что неуступчивость по некоторым вопросам может привести к потерям на этом [финансовом] направлении, делится он пониманием ситуации.
Очередные переговоры Путина и Лукашенко намечены на 20 декабря.
Политолог Алексей Макаркин скептически относится к этой версии: «Напряжение в отношениях между Россией и Белоруссией продолжается с прошлого года». Гуцериев давно ушел из публичной политики, считает эксперт: «Что касается политики непубличной, то была проблема, когда он купил один из активов ЮКОСа. Вскоре после этого он должен был уехать за границу, но эта проблема уже лет 10 как решена».
В июне этого года сменился глава Республики Ингушетии (Махмуд-Али Калиматов сменил Юнус-Бека Евкурова. – «Ведомости»), напоминает политолог Александр Кынев: «Это означает пристальное внимание федеральных властей к происходящему в регионе. Гуцериев всегда был значимым игроком в ингушской политике, представляет большой влиятельный клан, поэтому я думаю, что любые претензии к Гуцериеву невозможны без учета внутриингушской ситуации».
Действия [обыски] в отношении фигуры такого масштаба, как Гуцериев, вполне естественно воспринимаются как политические, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Белорусская версия звучит чаще других, она в актуальной повестке, и по ней больше интересантов. Но представить, что такой шаг открывает путь к преодолению белорусского сопротивления интеграции, все же пока преждевременно. Лукашенко 25 лет одновременно говорит об интеграции и уклоняется от нее, его мотивация избегать интеграции каждый раз оказывалась выше, чем российская – этой интеграции добиваться».
«История с обысками в компаниях Гуцериева выглядит странной, и пока выводы делать рано», – говорит партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. В отношении нефтяных компаний давно не было таких случаев, но очевидно, что для группы «Сафмар» это плохой сигнал.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремлю не известно об обысках в компаниях группы «Сафмар».
Представительница управления на транспорте МВД по ЦФО от комментариев отказалась. ФСБ и ФТС на запросы не ответили.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Литова, Алексей Никольский, Светлана Бочарова, Елена Вавина