С чем могут быть связаны обыски в компаниях Гуцериевых

К Михаилу Гуцериеву уже были претензии у государства. В 2007 г. бизнесмен обвинялся в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Он уехал в Великобританию, потом с него были сняты обвинения, через три года после этого он вернулся в Россию. «Я уже ничего не боюсь. Я три раза все терял и начинал сначала. Начну теперь в четвертый. Верю президенту и премьеру», – говорил Гуцериев в интервью «Ведомостям» в мае 2010 г.