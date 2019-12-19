Структура ВЭБа подала иск к Boeing не менее чем на $185 млн
Компания Timaero Ireland 17 декабря подала иск к Boeing в суд Северного округа штата Иллинойс. Истец требует расторгнуть договор от января 2014 г. о поставке 22 самолетов Boeing 737 Max и возместить ущерб. Timaero является структурой «ВЭБ-лизинга», а та, в свою очередь, «дочка» ВЭБ.РФ, следует из иска. Это подтверждает пресс-служба ВЭБа.
«ВЭБ-лизинг» заказал эти самолеты еще до падения цен на нефть и девальвации рубля, когда российская экономика в целом и авиационная отрасль росли, а в отношении России и ВЭБа не было масштабных международных санкций. В 2018 г., когда настал срок начала поставок, перед «ВЭБ-лизингом» возник вопрос, что делать с самолетами: «Трансаэро», для которой они предназначались, обанкротилась. Других заказчиков в России не было, а работать на международных рынках мешали санкции. Отказаться от заказа значило потерять предоплату. Это как минимум 10% от стоимости судна. Сейчас один Boeing 737 Max в зависимости от модели стоит $60–65 млн (половина от каталожной цены). В момент заказа «ВЭБ-лизингом» самолеты стоили дешевле – $50–55 млн.
Полеты Boeing 737 Мах были приостановлены в марте этого года после второго в течение пяти месяцев крушения этой модели. Причиной катастроф стала внедренная производителем новая система управления самолетом, о которой авиакомпании не были предупреждены. Американский регулятор заново сертифицирует Boeing 737 Мах, начало полетов ожидается в лучшем случае в феврале 2020 г.
С января Boeing прекратит их производство. У концерна скопилось уже около 400 выпущенных, но не поставленных лайнеров этой модели. Всего компания успела поставить авиаперевозчикам 391 самолет. Портфель заказов превышает 4400 шт.
«Timaero Ireland обратилась в федеральный суд штата Иллинойс с требованием признать недействительным заключенный с The Boeing Company договор о поставке 22 воздушных судов Boeing 737 Max, вернуть авансовые платежи и компенсировать понесенные компанией убытки в связи с намеренным сокрытием производителем информации о летной годности и безопасности воздушных судов», – передал через представителя вице-президент ВЭБ.РФ Игорь Краснов. Эта мера явилась вынужденным и, по сути, единственным средством защиты прав и законных интересов Timaero после неоднократных попыток компании урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке, так и не нашедших отклика со стороны Boeing, добавил он.
Истец требует возместить свыше $185 млн ущерба, а также взыскать с производителя штрафы за то, что тот обманом вынудил купить небезопасные самолет. Еще Timaero рассчитывает взыскать упущенную выгоду – ее размер истец рассчитывает определить в ходе процесса.
«ВЭБ-лизинг» в декабре 2018 г. успел получить два самолета Boeing 737 Max, говорится в иске. Какие авиакомпании их эксплуатировали, ВЭБ не раскрывает. В иске не поясняется, входит ли в сумму требования возврат предоплаты за 20 самолетов и платы за два полученных лайнера.
Представитель Boeing от комментариев отказался.
«Истец имеет основания для взыскания как ущерба, так и штрафных санкций за нечестные действия, – говорит партнер канадской фирмы Eberg Aviation Consulting Артур Эберг. – Последние призваны отучить нарушителя поступать так впредь».
Структура ВЭБа не первая, кто требует от Boeing расторгнуть контракт и выплатить компенсацию. В сентября лизинговая компания «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» подала аналогичный иск на $115 млн: она также требовала вернуть предоплату за 35 Boeing 737 Max, расторгнуть контракты на их поставку и возместить ущерб. В октябре «Авиакапитал-сервис» отказался от иска в связи достижением понимания с ответчиком. Этот заказ исчез из портфеля заказов Boeing, пишет The Wall Street Journal. Другие лизинговые компании не пытались через суд отказаться от заказов на Boeing 737 Max.
Также до 2015 г. «ВЭБ-лизинг» заказал 20 среднемагистральных самолетов Airbus 320 neo. Их поставки должны были начаться в этом году. «ВЭБ-лизинг» эту тему не комментирует.