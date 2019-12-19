Структура ВЭБа подала иск к Boeing не менее чем на $185 млн

«ВЭБ-лизинг» заказал эти самолеты еще до падения цен на нефть и девальвации рубля, когда российская экономика в целом и авиационная отрасль росли, а в отношении России и ВЭБа не было масштабных международных санкций. В 2018 г., когда настал срок начала поставок, перед «ВЭБ-лизингом» возник вопрос, что делать с самолетами: «Трансаэро», для которой они предназначались, обанкротилась. Других заказчиков в России не было, а работать на международных рынках мешали санкции. Отказаться от заказа значило потерять предоплату. Это как минимум 10% от стоимости судна. Сейчас один Boeing 737 Max в зависимости от модели стоит $60–65 млн (половина от каталожной цены). В момент заказа «ВЭБ-лизингом» самолеты стоили дешевле – $50–55 млн.