Boeing приостановит производство самолетов 737 Mах с января 2020 г.
Компания Boeing планирует приостановить производство 737 Max, начиная с января 2020 г. Об этом компания объявила в понедельник по итогам собрания совета директоров в Чикаго.
«Мы решили отдать приоритет поставке произведенных ранее самолетов и временно приостановить производство по программе 737, начиная со следующего месяца», — говорится в пресс-релизе компании.
«Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной производственной системы и исправности цепочки поставок», — отмечают в Boeing.
Свое решение компания объяснила в том числе продлением сертификации до 2020 года и неопределенностью в отношении ее сроков и условий. «Мы будем продолжать оценивать наш прогресс в возвращении к этапам обслуживания и принимать соответствующие решения о возобновлении производства и поставок», — сообщается в релизе.
«Мы предоставим финансовую информацию о приостановке производства в связи с нашим отчетом о прибыли за 4 квартал 2019 г. в конце января», — говорится в сообщении.
«Цена акций компании снизилась на 4% в понедельник после ранних сообщений о том, что Boeing может остановить производство самолета, а затем упала еще на 0,67% через несколько часов после официального объявления компании», — отмечает CNN.
На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов Boeing 737 Mах до начала 2020 г. Наиболее вероятно, что запрет на полеты останется в силе на неопределенный срок. FAA называло ожидания Boeing по скорому возврату в эксплуатацию самолета 737 Max «нереалистичными», писала Financial Times.
Окончательное решение принял совет директоров компании, который собрался в понедельник в Чикаго для решения этого вопроса.
Почему прекратили полеты
Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года. Самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море, он выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, на его борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. В обоих случаях следственные группы пришли к выводу, что причиной крушения с высокой долей вероятности был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. Окончательных выводов расследования пока нет.
Концерн Boeing много месяцев пытался исправить ситуацию и убедить авиационные власти США в безопасности полетов. Концерн обещал инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобных тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max. Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург отказался от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max. Топ-менеджеры американских авиакомпаний, эксплуатирующих такие самолеты, намеревались лично протестировать их после решения всех технических проблем.
Несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности самолетов, в ноябре 2019 г. на авиасалоне в Дубае авиаконцерну Boeing удалось заключить первые после двух катастроф сделки по продаже лайнеров 737 Max. Тем не менее две катастрофы серьезно сказались на продажах всех самолетов концерна. Пассажирские самолеты семейства Boeing 737 в ноябре перестали быть самыми продаваемыми в мире, уступив лидирующие позиции семейству Airbus A320.