Boeing уволил ответственного за расследование катастроф 737 Mах инженера
Главный инженер подразделения Boeing Commercial Airplanes корпорации Boeing Джон Гамильтон покинул свой пост, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на внутренний документ компании. В марте Гамильтону поручили вести расследование катастроф с Boeing 737 Mах.
По данным издания, он планировал уйти на пенсию еще в 2018 г., но его попросили остаться, «чтобы помочь с расследованием 737 Mах и попытками возобновления его эксплуатации».
Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года. Самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море, он выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, на его борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. В обоих случаях следственные группы пришли к выводу, что причиной крушения с высокой долей вероятности был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. Окончательных выводов расследования пока нет.
Концерн Boeing пообещал инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобным тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max, писал Reuters. Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург решил отказаться от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max. Топ-менеджеры американских авиакомпаний, эксплуатирующих такие самолеты, обещали лично протестировать воздушные суда этой модели после решения всех технических проблем.
Только в ноябре 2019 г. на авиасалоне в Дубае авиаконцерну Boeing удалось заключить первые после двух катастроф сделки по продаже самолетов 737 Max.