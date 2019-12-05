Boeing уволил ответственного за расследование катастроф 737 Mах инженера

Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года. Самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море, он выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, на его борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. В обоих случаях следственные группы пришли к выводу, что причиной крушения с высокой долей вероятности был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. Окончательных выводов расследования пока нет.