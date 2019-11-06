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Reuters: Boeing потратит около $1 млрд на авиационную безопасность

Ведомости
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Авиастроительный концерн Boeing собирается инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобным тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max, потерпевших ранее крушение в Эфиопии и Индонезии, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Детали этого плана прописаны в документе «Глобальная авиационная безопасность». Они держатся в тайне из-за задержки возобновления эксплуатации Boeing 737 Max, отмечает агентство. Boeing запустит пилотный проект по повышению авиационной безопасности после того, как регуляторы США одобрят изменения в программном обеспечении 737 Max и программе обучения пилотов, рассказал один из источников. По его словам, компания ожидает, что это произойдет к концу года.

По информации источников, расходы на пилотный проект будут дополнением компенсациям авиакомпаниям за задержку поставок самолетов и снижение темпов производства 737 Max. Они уже превысили $8 млрд. В программу обучения пилотов будут вноситься изменения в течение многих лет, пишет Reuters. Представитель Boeing не стал комментировать эту информацию.

Часть инвестиций Boeing будет потрачена на улучшение авиационной инфраструктуры, в частности системы воздушного движения и имитации полета, пояснил другой источник агентства. В компании сейчас обсуждают, стоит ли разрабатывать новые учебные материалы, дополнительно финансировать учебные центры и набор персонала, сообщает Reuters. Чтобы повысить уровень доступности к информации о самолетах, Boeing мог бы создать сеть обмена данными о строении самолетов с глобальными регуляторами, заявил один из источников.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух авиакатастроф с самолетами этой модели в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в марте 2019 г. В двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Финансы
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Финская таможня три года неверно конвертировала рубль

Ведомости
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Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США. Об этом сообщает финское издание Yle. По его данным, всего зафиксировано 960 000 подобных случаев.

В результате финская таможня должна выплатить компенсации на сумму около 11,5 млн евро. Ошибки конвертации связаны с тем, что таможня использовала для оформления курсы валют Финского банка вместо ЕЦБ.

Таможня планирует начать возмещать ущерб как можно скорее. Суммы меньше 10 евро не будут возвращаться без дополнительного запроса. Для возврата средств нужно заполнить специальную форму на сайте таможни.

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Политика
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Адвокат рассказал об уголовном деле против Михаила Светова

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело против одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова из-за поста в Instagram 2012 г., рассказал «Интерфаксу» его адвокат Михаил Бирюков.

Он не смог уточнить, по какой статье заведено дело. Ранее РЕН ТВ сообщал, что проверка в отношении Светова проводится по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Сам Светов писал в Twitter, что его вызвали в Следственный комитет в связи с доследственной проверкой, однако в повестке не было информации о ее причинах.

Позже пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд сообщил «МБХ медиа» об обысках у Светова. «Дождь» передает, что политика увезли на допрос в СК.

В августе Роскомнадзор внес страницу Светова в Instagram в реестр ресурсов, содержащих запрещенную информацию. РЕН ТВ писал, что якобы несколько постов были признаны детской порнографией. Страница Светова в Instagram не обновлялась с декабря 2016 г.

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Бизнес
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Роспотребнадзор уточнил число отравившихся сотрудников «Ленты»

Ведомости
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В Петербурге увеличилось до 39 человек число госпитализированных после отравления сотрудников ритейлера «Лента», передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. В свою очередь «Петербургский дневник» со ссылкой на ведомство сообщил о 155 отравившихся сотрудниках «Ленты». Из них 54 человека обратились к врачам самостоятельно, 101 человек выявлен в ходе санитарно-эпидемиологических мероприятий управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, отмечает издание.

Ранее, 5 ноября, ведомство сообщило, что после отравления в служебной столовой в больницы были доставлены 26 сотрудников ритейлера, еще у 55 была обнаружена кишечная инфекция. Отравление произошло в начале ноября. Речь идет о сотрудниках магазина, расположенного по адресу: улица Савушкина, 112, а также о сотрудниках офиса «Ленты». В ходе проверки столовой Роспотребнадзор выявил нарушения и временно приостановил ее работу.

«Ведомости» ожидают комментариев от «Ленты». Накануне ритейлер сообщил «Фонтанке», что всего за медицинской помощью обратилось 60 сотрудников компании. «Нам известно об обращении сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции. Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО «Серволюкс Восток», – сообщила пресс-служба «Ленты». Как уточнили в компании, эта продукция поставлялась только в столовую офиса, но не в магазины.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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Бизнес
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«Роснефть» рассказала о новых претензиях из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

Ведомости
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В «Роснефть» продолжают поступать претензии от покупателей после загрязнения нефти в апреле 2019 г. в магистральном нефтепроводе «Дружба», сообщает компания. По ее данным, покупатели заметили, что в нефти многократно превышены предельно допустимые показатели хлорорганических соединений. Названия компаний «Роснефть» не раскрывает.

Кроме того, некоторые покупатели «Роснефти» пожаловались, что не получили необходимые им объемы нефти из-за остановки прокачки по «Дружбе». Подсчитать убытки можно будет после полной оценки влияния загрязнения на работу компании и получения официальных сумм ущерба от контрагентов, отмечает «Роснефть».

В апреле Белоруссия сообщила о поставках по российскому трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти на Мозырский НПЗ. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия и другие страны, получавшие сырье по трубопроводу, приостановили прокачку нефти. Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, утверждал ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Позже «Транснефть» попросила правительство передать ей контроль над пунктами сдачи нефти. «Роснефть» выступила против этого предложения.

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Финансы
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ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама

Ведомости
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Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Антимонопольная служба считает, что они рассылали москвичам по e-mail и sms предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия.

Решение по Ситибанку уже вынесено: он признан виновным вместе с «Билайном». Оператор также привлечен к рассмотрению дел против Райффайзенбанка и «Хоум кредита» вместе с МТС и организатором sms-рассылок MFMSolutions.

За распространение рекламы без согласия клиента банки могут получить штраф до 500 000 руб. за каждый факт нарушения, отмечает ФАС.

Коллективный иск со стороны получателей спама здесь маловероятен, считает партнер Petrol Chilikov Егор Чиликов, потому что вряд ли у них имеются убытки, а даже если вдруг имеются, то они сложно доказуемы. «Интересен вопрос о возможности применения института групповых исков в ситуации, если банки (в случае, если их наберется необходимое количество – пять членов группы плюс истец-представитель) решат оспорить вынесенные не в их пользу решения УФАС», – добавляет юрист Enforce Law Company Владислав Сильченко. По его словам, препятствий для применения этой нормы в рамках административного судопроизводства в арбитражных судах нет.

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Экономика
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Инфляция замедлилась до 3,8%

Ведомости
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Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%, свидетельствуют данные Росстата. За месяц потребительские цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре.

Цены на продовольственные товары в октябре выросли на 4,6% в годовом выражении, на непродовольственные – на 1,4%. Особенно заметно подорожала гречка – на 7,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились еще сильнее.

В ноябре Минэкономразвития ожидает месячную инфляцию на уровне 0,3%, а годовую – на уровне 3,5–3,6%. По итогам года ведомство прогнозирует снижение инфляции до 3–3,3%.

Аналитики ЦБ считают, что в январе следующего года инфляция опустится до 3% под действием дезинфляционных факторов и в связи с уходом эффекта от повышения ставки НДС. Возврат инфляции к цели в 4% произойдет к концу 2020 г.

Бизнес
Новости

Венесуэла снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн

Ведомости
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Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA в III квартале 2019 г. снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн, следует из презентации российской компании.

На начало 2019 г. долг Венесуэлы составлял $2,3 млрд, на конец I квартала 2019 г. он снизился до $1,8 млрд, на конец II квартала – до $1,1 млрд. Впервые о предоплатах «Роснефти», которые Венесуэла должна возвращать нефтью, стало известно осенью 2017 г. Оказалось, что «Роснефть» заплатила PDVSA $6 млрд предоплат. В 2018 г. компания начала активно возвращать предоплаты российской компании.

Власти Венесуэлы в середине октября рассматривали возможность передать «Роснефти» полный контроль над PDVSA в счет погашения долгов страны перед Россией, писала венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники. В Москве, по данным газеты, предложение восприняли положительно, но спустя два дня председатель национального учредительного собрания венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо опроверг эту информацию.

PDVSA с января этого года находится под санкциями США. После введения ограничительных мер экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении компании, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Долги Венесуэлы, включая обязательства PDVSA, оцениваются в $100–150 млрд, из них около $60 млрд приходятся на облигации правительства, около $20 млрд – обязательства перед Китаем, $3,15 млрд – перед правительством России и $800 млн – перед «Роснефтью». $5 млрд Венесуэла задолжала международным кредитным организациям, таким как Межамериканский банк развития. Также страна должна разным поставщикам.

Политика
Новости

Лидера Либертарианской партии Михаила Светова вызвали в СКР

Ведомости
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Одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова вызвали в Следственный комитет (СКР), сообщил он в Twitter. Это связано с доследственной проверкой, написал Светов. Однако в повестке никакой информации о причине вызова нет, сказал он «Интерфаксу». Светов пообещал выполнить требование СКР и прийти туда 8 ноября.

Светов также отметил, что РЕН ТВ опубликовал новость о доследственной проверке «раньше, чем повестка свалилась ко мне в почтовый ящик». По данным телеканала, проверка проводится по ст. 135 Уголовного кодекса (развратные действия). О какой именно части этой статьи идет речь, РЕН ТВ не уточняет. В ч. 1 ст. 135 УК говорится о «совершении развратных действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». По ней наказание – до трех лет лишения свободы. В ч. 2 ст. 135 УК предусматривается до восьми лет лишения свободы за то же действие, но «совершенное в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Официально информация о причине проверки не подтверждалась.

Позже пресс-секретарь партии Александр Гуд заявил «МБХ медиа» об обысках у Светова. «Пока нет с ним связи. Но я точно знаю, что адвокаты уже приехали на место. Как только адвокаты приехали, связь пропала. Знаем только, что постановление на обыск есть», – рассказал он.

Светов – один из лидеров Либертарианской партии. Партия была организатором нескольких известных протестных акций, в частности в защиту интернета и поддержку Telegram, а также в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В конце июля Светова задержали на выходе из мэрии Москвы, после чего, на следующий день, арестовали на 30 суток за повторное нарушение законодательства о митингах.

В августе, в то время как Светов находился под арестом, Роскомнадзор вносил его аккаунт в Instagram в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию. РЕН ТВ писал, что якобы несколько постов были признаны детской порнографией. Страница Светова в Instagram не обновлялась с декабря 2016 г.

Стиль жизни
Новости

Умер литературный критик Лев Аннинский

Ведомости
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На 86-м году жизни умер литературный критик Лев Аннинский, рассказал писатель и телеведущий Александр Архангельский у себя в Facebook. Эту информацию подтвердил агентству «Москва» литературовед Евгений Сидоров.

Пресс-секретарь Центрального дома литераторов Марина Замская сообщила, что прощание состоится 8 ноября в ЦДЛ.

Аннинский родился 7 апреля 1934 г. Окончил филологический факультет МГУ. Работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», в «Литературной газете». Был автором и ведущим передач на телеканале «Культура», а также членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Состоял в Союзе российских писателей, ПЕН-клубе.

Политика
Новости

Кремль объяснил позицию бизнеса по законопроекту о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
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Представители интернет-отрасли во многом соглашаются с тем, что государство должно защищать свои интересы и хеджироваться от различных рисков, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что представители бизнес-сообщества поддержали смягченную версию законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах.

«Но [защита интересов государства должна производиться] таким образом, чтобы это никоим образом не сужало маневр и область действия капитанов бизнеса в этом инновационном и, наверное, самом передовом секторе нашей экономики», – отметил Песков. По его словам, сейчас представители отрасли, эксперты и специалисты вырабатывают позицию по этому вопросу.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах внесен в Госдуму депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным 26 июля. Он предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Правительство поддержало законопроект, предложив установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предусматривал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что российский бизнес готов смириться с поправками в законопроект.

Технологии
Новости

Телеканал «Дождь» объявил о смене главного редактора

Ведомости
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Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала «Дождь» 31 декабря, сообщается на сайте телеканала. По ее словам, которые приводятся в сообщении, она может продолжить сотрудничать с «Дождем» в новом качестве.

Новый главред будет назван в ближайшие дни, отмечается в сообщении. Перепелова и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева отказались назвать имя в разговоре с «Ведомостями».

Перепелова стала и. о. главного редактора «Дождя» в 2017 г. после того, как занимавший должность Роман Баданин уехал на учебу в США. Он, в свою очередь, в 2016 г. сменил на этом посту Михаила Зыгаря.

В феврале этого года гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщала, что телеканал меняет организационную структуру. Она рассказывала, что программы будут производить продюсерские центры и у каждого из них будет свой руководитель. Общую редакционную политику «Дождя» будет определять новый коллегиальный орган – продюсерский комитет, в который войдут руководители продюсерских центров, отмечала Синдеева. Сохранится ли должность главреда, пока не решили, говорила гендиректор. Источник, близкий к «Дождю», сообщал, что Перепелова продолжит работать на телеканале, но ее будущая должность пока не известна.

Канал «Дождь» запущен в апреле 2010 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Телеканал «Дождь» владеют Синдеева (95% долей) и Вера Кричевская (5%). Инвестировал в создание проекта Александр Винокуров, муж Синдеевой.

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