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Reuters: Boeing потратит около $1 млрд на авиационную безопасность

Авиастроительный концерн Boeing собирается инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобным тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max, потерпевших ранее крушение в Эфиопии и Индонезии, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Детали этого плана прописаны в документе «Глобальная авиационная безопасность». Они держатся в тайне из-за задержки возобновления эксплуатации Boeing 737 Max, отмечает агентство. Boeing запустит пилотный проект по повышению авиационной безопасности после того, как регуляторы США одобрят изменения в программном обеспечении 737 Max и программе обучения пилотов, рассказал один из источников. По его словам, компания ожидает, что это произойдет к концу года.

По информации источников, расходы на пилотный проект будут дополнением компенсациям авиакомпаниям за задержку поставок самолетов и снижение темпов производства 737 Max. Они уже превысили $8 млрд. В программу обучения пилотов будут вноситься изменения в течение многих лет, пишет Reuters. Представитель Boeing не стал комментировать эту информацию.

Часть инвестиций Boeing будет потрачена на улучшение авиационной инфраструктуры, в частности системы воздушного движения и имитации полета, пояснил другой источник агентства. В компании сейчас обсуждают, стоит ли разрабатывать новые учебные материалы, дополнительно финансировать учебные центры и набор персонала, сообщает Reuters. Чтобы повысить уровень доступности к информации о самолетах, Boeing мог бы создать сеть обмена данными о строении самолетов с глобальными регуляторами, заявил один из источников.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух авиакатастроф с самолетами этой модели в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в марте 2019 г. В двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Авиакатастрофа в Эфиопии