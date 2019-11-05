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Гендиректор Boeing откажется от годовых бонусов до восстановления полетов 737 Max

Генеральный директор американского авиаконцерна Boeing Деннис Мюленбург откажется от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил председатель совета директоров авиаконцерна Дэвид Кэлхун.

По его словам, Boeing не планирует лишать Мюленбурга компенсации, полученной за 2018 г. Ее общий размер составил $23,4 млн. Кэлхун отметил, что совет директоров поддерживает Мюленбурга. «С точки зрения совета директоров, Деннис все делал правильно. Деннис не создавал эту проблему, он с самого начала знал, что автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS) могла и должна была быть сделана лучше», – сказал Кэлхун.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух крушений лайнеров. Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г. 4 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах топ-менеджеров американских авиакомпаний лично подтвердить безопасность лайнеров, приняв участие в тестовых полетах.