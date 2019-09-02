Boeing 737 Max может вернуться в строй не раньше 2020 года

Производитель пока не может убедить регуляторов в безопасности этих самолетов

Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Новый год в пролете

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Возвращение Boeing 737 Max в эксплуатацию снова может быть отложено Boeing

Возвращение Boeing 737 Max в эксплуатацию снова может быть отложено. В Северной Америке эти самолеты вряд ли начнут летать к началу рождественского сезона в декабре, а в Европе – раньше января, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и профсоюза пилотов США. Boeing до сих пор не удалось убедить международных регуляторов в безопасности этой модели.

Полеты на 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 г. после двух похожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 человек. Предполагается, что причиной крушения в обоих случаях был сбой в работе системы MCAS, который заставлял нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона.