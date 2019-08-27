Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на $225 млн

Boeing

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго на $225 млн, пишет Financial Times со ссылкой на иск. АКС требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8 и вернуть предоплату в размере $35 млн, возместить ей недополученную прибыль на $75 млн и ущерб на $115 млн, пишет издание.

737 MAX — новейший среднемагистральный лайнер в линейке Boeing, является четвертым поколением Boeing 737, самого массового пассажирского самолета в мире. Весь мировой парк был остановлен в марте после второго за четыре месяца крушения такого лайнера: 29 октября 2018 г. разбился самолет индонезийской Lion Air, погибло 189 человек, 10 марта – лайнер Ethiopian Airlines, 157 погибших. Расследования катастроф еще идут, но уже известно, что новейшая система предотвращения сваливания сама направила самолеты вскоре после взлета вниз, пилоты обоих рейсов не знали о ней и не успели среагировать. К моменту остановки в марте у авиакомпаний летало 389 самолетов 737 MAX 8 и 737 MAX 9 (более вместительная версия, их поставлено всего несколько десятков), также у Boeing 4636 заказов на МАХ.

АКС утверждает, что катастрофы стали следствием безответственных действий и решений Boeing, которые выразились в дефектном проекте самолета и утаивании критически важной информации, цитирует FT иск. Boeing скрыл информацию о летной годности МАХ от потребителей по всему миру с целью убедить их купить самолеты.

АКС хочет отменить свой заказ на 35 МАХ. Ранее об этом заказе не было известно. Один 737 MAX 8 стоит около $60, весь заказ АКС можно оценить в $2,1 млрд. То есть структура «Ростеха» успела выплатить примерно 1,5% от стоимости контракта.

Юрист АКС Стивен Маркс заявил FT, что Boeing предложил АКС компенсацию, но ее размер был неадекватен.

Это первый иск об отмене заказа на МАХ, отмечает FT. Ранее только некоторые авиакомпании заявляли, что будут требовать от Boeing компенсацию за простой своих судов. Такие планы озвучивали, например, китайские авиакомпании, Norwegian Airlines. Boeing ведет переговоры со своими клиентами и зарезервировал $4,9 млрд на покрытие потенциальных претензий, сообщала корпорация в отчете.

«У истца есть все основания требовать расторжения контракта, поэтому лизинговая компания без труда взыщет предоплату в $35 млн. Также истец может претендовать на компенсацию недополученной прибыли из-за невозможности купить и сдать самолеты в лизинг, но размер этого ущерба будет определять суд», — говорит партнер канадской фирмы Eberg Aviation Consulting Артур Эберг.

«Ведомости» направили запросы в Boeing и «Ростех».

В России летали только два MAX 8 — в парке S7 Airlines. Также 73 лайнера были заказаны российскими авиакомпаниями: S7 (еще 9), Utair (28), «Победа» (20), «Уральские авиалинии» (14) и «Нордстар» (3), все они ожидали начала поставок в этом году и не собираются отказываться от этой модели. Срок возврата МАХ к полетам неоднократно переносился. Сейчас Boeing планирует, что регуляторы разрешат полеты в конце года. Топ-менеджеры двух российских авиакомпаний рассказали, что не рассчитывают на начало поставок им этих лайнеров раньше весны и лета 2020 г. соответственно.