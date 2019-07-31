Регуляторы США знали о высоком риске нового крушения Boeing 737 Max
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Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) еще после первого крушения Boeing 737 Max пришли к выводу, что вероятность аналогичной авиакатастрофы велика. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с результатами исследования FAA, о котором прежде не было известно. Тогда регулятор решил, что эксплуатацию модели все-таки можно продолжать. Но в итоге это обернулось второй трагедией и может привести к тому, что Airbus отберет у Boeing лидерство в отрасли.
Первое крушение 737 Max произошло в октябре 2018 г. в Индонезии, когда самолет рухнул в море вскоре после взлета. Предполагается, что причиной крушения был сбой в работе системы MCAS, который заставлял нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона. По оценкам FAA, риск повторения такой ситуации был «неприемлемо» высоким, рассказал WSJ сотрудник ведомства. Но оно посчитало, что достаточно предупредить пилотов об этой проблеме, чтобы они могли с ней справиться и на какое-то время снизить риск. Также специалисты FAA предположили, что в течение 10 месяцев Boeing сможет удалить неисправность. Как отмечает один из источников издания, изначально целью FAA было «предпринять что-то немедленно и затем потребовать более надежного решения».
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