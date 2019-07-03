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Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании. Денежные средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей погибших. Эти деньги родственники также смогут потратить на образование. Деньги семьи погибших будут получать через некоммерческие организации и местные органы власти. Средства будут перечислены в течение нескольких лет, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Reuters представитель Boeing, выплата денег не зависит от исков, поданных семьями 346 человек, погибших в авиакатастрофах. Всего против компании ранее было подано около 80 исков, отмечает Bloomberg.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода. В октябре 2018 г. самолет этой модели потерпел крушение в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер разбился в Эфиопии. Находившиеся на борту самолетов 346 человек погибли. По предварительным данным расследования, в обоих случаях причины крушения самолетов связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии