Бизнес

Новости

Авиакомпании оценили сроки возвращения Boeing 737 Max в эксплуатацию

Запрет на полеты Boeing 737 Max могут отменить не раньше чем через 10–12 недель, заявил журналистам руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуниак (его слова приводит The Wall Street Journal).

В IATA входят около 290 компаний, которые в общей сложности осуществляют более 80% всех авиаперевозок в мире. Организация готовит встречу, на которой представители авиакомпаний, регуляторов и Boeing попытаются составить единый план по возвращению проблемных лайнеров в работу, добавил Жуниак. По его словам, мероприятие пройдет через пять-семь недель, окончательное решение по Boeing 737 Max будут принимать регуляторы.

Ранее источники рассказали WSJ, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, сообщало издание.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.

Авиакатастрофа в Эфиопии