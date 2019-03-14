Почти 400 Boeing 737 MAX могут провести на земле несколько месяцев
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Федеральная авиационная администрация США (FAA) 13 марта запретила полеты Boeing 737 MAX над страной. Полеты этой модели или ее эксплуатацию своим авиакомпаниям уже запретили около 50 стран, в их числе Китай, Индонезия, Малайзия и Канада, а также Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Когда полеты запретила даже страна производителя, ее примеру последовали те немногие страны, где этого не сделали, – Индия и Россия: Росавиация в четверг также ввела запрет на полеты 737 МАХ.
По данным FAA на 11 марта, 59 авиакомпаниям поставлено 387 самолетов 737 МАХ. Из них примерно 350 – модель 737 MAX 8, именно такие разбились 29 октября в Индонезии и 10 марта в Эфиопии. Поставлено примерно 30 более вместительных 737 MAX 9, почти ничем не отличающихся от MAX 8, с такой же системой управления. По предварительным данным, сбой в управлении стал причиной октябрьской катастрофы.
Boeing сообщил, что поставил авиакомпаниям 371 самолет. Несколько лайнеров были поставлены на хранение по разным причинам и не летали еще до эфиопской катастрофы, сообщал сайт FlightGlobal. В России на Boeing 737 МАХ летает только крупнейший частный перевозчик S7 Airlines, он решил остановить оба свои МАХ на земле 12 марта.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}