Бизнес / Транспорт

Почти 400 Boeing 737 MAX могут провести на земле несколько месяцев

Все полеты этой модели остановлены после второй катастрофы

Федеральная авиационная администрация США (FAA) 13 марта запретила полеты Boeing 737 MAX над страной. Полеты этой модели или ее эксплуатацию своим авиакомпаниям уже запретили около 50 стран, в их числе Китай, Индонезия, Малайзия и Канада, а также Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Когда полеты запретила даже страна производителя, ее примеру последовали те немногие страны, где этого не сделали, – Индия и Россия: Росавиация в четверг также ввела запрет на полеты 737 МАХ.

По данным FAA на 11 марта, 59 авиакомпаниям поставлено 387 самолетов 737 МАХ. Из них примерно 350 – модель 737 MAX 8, именно такие разбились 29 октября в Индонезии и 10 марта в Эфиопии. Поставлено примерно 30 более вместительных 737 MAX 9, почти ничем не отличающихся от MAX 8, с такой же системой управления. По предварительным данным, сбой в управлении стал причиной октябрьской катастрофы.

Boeing сообщил, что поставил авиакомпаниям 371 самолет. Несколько лайнеров были поставлены на хранение по разным причинам и не летали еще до эфиопской катастрофы, сообщал сайт FlightGlobal. В России на Boeing 737 МАХ летает только крупнейший частный перевозчик S7 Airlines, он решил остановить оба свои МАХ на земле 12 марта.

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