Более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратило полеты
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) запретило над территории ЕС полеты самолетов Boeing 737 Мax. Во вторник, 12 марта, полеты этой модели в своем воздушном пространстве уже запретили Великобритания, Сингапур, Австралия и Малайзия. Китай, Индонезия и Вьетнам запретили своим авиакомпаниям летать на 737 Мax днем ранее – 11 марта. Добровольно прекратили полеты на лайнерах эфиопская Ethiopian Airlines, бразильская Gol, мексиканская Aeromexico, аргентинская Aerolineas Argentina, кайманская Cayman Airways, южно-африканская Comair и монгольская Mongolian Airlines, перечисляет издание FlightGlobal.
Boeing 737 MAX – четвертое поколение 737-й серии, эксплуатируется с октября 2017 г. На конец февраля 2019 г. Boeing имел невыполненные заказы на 4636 лайнеров 737 MAX. Мax 8 был первой и самой продаваемой (около 90%) моделью в серии. Есть еще Мax 7, 9 и 10. Они отличаются от Мax 8 вместимостью и дальностью полета.
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