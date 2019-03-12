Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Нелетная погода для Boeing

Более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратило полеты

К запрету на полеты лайнера присоединилась Европа. Российская S7 также остановила эксплуатацию самолета

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) запретило над территории ЕС  полеты самолетов Boeing 737 Мax. Во вторник, 12 марта, полеты этой модели в своем воздушном пространстве уже запретили Великобритания, Сингапур, Австралия и Малайзия. Китай, Индонезия и Вьетнам запретили своим авиакомпаниям летать на 737 Мax днем ранее – 11 марта. Добровольно прекратили полеты на лайнерах эфиопская Ethiopian Airlines, бразильская Gol, мексиканская Aeromexico, аргентинская Aerolineas Argentina, кайманская Cayman Airways, южно-африканская Comair и монгольская Mongolian Airlines, перечисляет издание FlightGlobal.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение 737-й серии, эксплуатируется с октября 2017 г. На конец февраля 2019 г. Boeing имел невыполненные заказы на 4636 лайнеров 737 MAX. Мax 8 был первой и самой продаваемой (около 90%) моделью в серии. Есть еще Мax 7, 9 и 10. Они отличаются от Мax 8 вместимостью и дальностью полета.

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