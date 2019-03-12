Более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратило полеты

Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Нелетная погода для Boeing

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Европейский запрет нанесет мощнейший удар по парку Мax Elaine Thompson / AP

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) запретило над территории ЕС полеты самолетов Boeing 737 Мax. Во вторник, 12 марта, полеты этой модели в своем воздушном пространстве уже запретили Великобритания, Сингапур, Австралия и Малайзия. Китай, Индонезия и Вьетнам запретили своим авиакомпаниям летать на 737 Мax днем ранее – 11 марта. Добровольно прекратили полеты на лайнерах эфиопская Ethiopian Airlines, бразильская Gol, мексиканская Aeromexico, аргентинская Aerolineas Argentina, кайманская Cayman Airways, южно-африканская Comair и монгольская Mongolian Airlines, перечисляет издание FlightGlobal.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение 737-й серии, эксплуатируется с октября 2017 г. На конец февраля 2019 г. Boeing имел невыполненные заказы на 4636 лайнеров 737 MAX. Мax 8 был первой и самой продаваемой (около 90%) моделью в серии. Есть еще Мax 7, 9 и 10. Они отличаются от Мax 8 вместимостью и дальностью полета.