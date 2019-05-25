Бизнес

Новости

WSJ узнала о планах властей США проверить все поколения лайнеров Boeing 737

Самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, авиавласти США не подвергают сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако считают необходимым провести тщательную проверку процедур, к которым пилоты прибегают в чрезвычайных ситуациях. Это позволит удостовериться в полной безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, пишет WSJ.

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, уточняет издание.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек. Второй упал в Эфиопии в марте текущего года, на его борту находились 157 человек, никто их них не выжил.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.

Многие страны мира, включая Россию, США, государства Евросоюза, на время расследования запретили эксплуатацию самолетов этого типа.

Авиакатастрофа в Эфиопии