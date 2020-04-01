«Роснефть» просит облегчить доступ к экспорту СПГ

Экспортировать газ по трубе имеет право лишь «Газпром». Поставлять СПГ за рубеж могут только те компании, которые до 1 января 2013 г. получили лицензии на разработку газовых месторождений с обязательством построить мощности по сжижению газа. Под это определение подпадает только один крупный проект в стране – «Ямал СПГ», построенный «Новатэком» в партнерстве с французской Total (20%), китайскими CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%). Мощность предприятия – около 18 млн т СПГ в год. «Новатэк» уже строит еще один завод – «Арктик СПГ – 2». Завод мощностью 19,8 млн т предполагается запускать тремя очередями в 2023–2025 гг. Кроме того, анонсированы «Обский СПГ» (5 млн т, запуск в 2022–2023 гг.), а в более отдаленной перспективе – «Арктик СПГ – 1» (19,8 млн т в год).