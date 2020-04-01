«Роснефть» просит облегчить доступ к экспорту СПГ
«Роснефть» попросила президента России Владимира Путина «сделать подход к выдаче лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) более универсальным», чем в поправках в закон «Об экспорте газе», сообщило 31 марта агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Это подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Президент поручил правительству рассмотреть это предложение. Поручение выдано несколько недель назад, уточняет один из собеседников «Ведомостей», но на какой стадии вопрос находится сейчас – не знает.
В чем именно суть предложений «Роснефти», «Интерфакс» и собеседники «Ведомостей» не уточняют. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минэнерго от комментариев отказались.
Экспортировать газ по трубе имеет право лишь «Газпром». Поставлять СПГ за рубеж могут только те компании, которые до 1 января 2013 г. получили лицензии на разработку газовых месторождений с обязательством построить мощности по сжижению газа. Под это определение подпадает только один крупный проект в стране – «Ямал СПГ», построенный «Новатэком» в партнерстве с французской Total (20%), китайскими CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%). Мощность предприятия – около 18 млн т СПГ в год. «Новатэк» уже строит еще один завод – «Арктик СПГ – 2». Завод мощностью 19,8 млн т предполагается запускать тремя очередями в 2023–2025 гг. Кроме того, анонсированы «Обский СПГ» (5 млн т, запуск в 2022–2023 гг.), а в более отдаленной перспективе – «Арктик СПГ – 1» (19,8 млн т в год).