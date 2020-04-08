Трубная металлургическая компания уйдет с Лондонской биржи

Необходимости в листинге на LSE для ТМК сейчас нет, соглашаются эксперты. Основной бизнес компании в России, а иностранные инвесторы активно выходят из российских бумаг, говорит аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «Решение уйти с Лондонской биржи давно назревало – компания говорила, что рассматривает такой вариант из-за проблем с ликвидностью. Этот шаг стал более органичным после продажи Ipsco – компания сфокусировалась на бизнесе в России», – считает аналитик «Атона» Андрей Абазов. Но это неоднозначное решение. С учетом не самых стабильных перспектив развития трубной отрасли из-за экономического кризиса, ожидать роста стоимости бумаг ТМК в Лондоне не стоило, замечает старший директор АКРА Максим Худалов. Разумнее провести делистинг и сократить затраты на его поддержку.