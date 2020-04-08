Трубная металлургическая компания уйдет с Лондонской биржи

Трубная металлургическая компания уйдет с Лондонской биржиКомпания объявила о выкупе своих акций почти на 22 млрд рублей
Крупнейший в России производитель труб для нефтегазовой промышлености – Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупит свои акции с рынка и откажется от листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE). Такое решение принял совет директоров компании, сообщила ТМК.
Листинг на Лондонской бирже «больше не является стратегическим приоритетом для компании», говорится в сообщении ТМК. Уход с LSE намечен на июль, он произойдет после завершения программы добровольного приобретения обыкновенных акций 100%-ной «дочкой» ТМК – Волжским трубным заводом. Предприятие выставит оферту на выкуп 358,8 млн акций головной компании по 61 руб. за бумагу. Это 34,4% капитала. Цена выкупа предполагает премию 30,7% к цене одной обыкновенной акции ТМК на Московской бирже 7 апреля 2020 г., указывает компания.
65% акций ТМК контролирует один из основателей и председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. В свободном обращении находятся 34,76%, в том числе 29% – в форме GDR. Бумаги компании торгуются на LSE и Московской бирже.
Если Волжский трубный завод сможет купить все акции, то сумма сделки составит 21,8 млрд руб. При этом почти все бумаги с рынка будут выкуплены. Акции останутся на балансе Волжского трубного завода, говорит представитель ТМК.
Компания Пумпянского провела IPO на LSE осенью 2006 г. Инвесторы оценили ее в $4,8 млрд. Пика капитализация ТМК достигла спустя год – более $9 млрд. Сейчас компания стоит на Московской бирже всего 58,9 млрд руб., в Лондоне – $630,5 млн.
Капитализация компании страдает из-за различных внешних рыночных факторов: неблагоприятной экономической конъюнктуры, волатильности мировых валютных рынков и цен, объясняет ТМК свое решение. Кроме того, из-за введения санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и продажи американского дивизиона Ipsco компания снизила международное присутствие и «рассчитывает сосредоточиться на российском рынке». ТМК продала 100% акций своей американской «дочки» – ТМК Ipsco Tubulars – итальянскому производителю труб Tenaris. ТМК Ipsco для сделки была оценена в $1,209 млрд без учета денежных средств и долговых обязательств.
Также ТМК опасается снижения дивидендных выплат (если они состоятся) ниже уровня, ожидаемого инвесторами. Выручка ТМК в 2019 г. уменьшилась на 7% до $4,8 млрд, скорректированная ЕBITDA – на 2% до $688 млн. Чистый долг компании, напротив, вырос в 2019 г. на 2,7% до $2,503 млрд. В 2020 г. компания должна погасить $1,4 млрд.
После публикации сообщения о выкупе акций и делистинге, капитализация компании начала расти. На обеих площадках акции компании подорожали почти на 22%.
Необходимости в листинге на LSE для ТМК сейчас нет, соглашаются эксперты. Основной бизнес компании в России, а иностранные инвесторы активно выходят из российских бумаг, говорит аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «Решение уйти с Лондонской биржи давно назревало – компания говорила, что рассматривает такой вариант из-за проблем с ликвидностью. Этот шаг стал более органичным после продажи Ipsco – компания сфокусировалась на бизнесе в России», – считает аналитик «Атона» Андрей Абазов. Но это неоднозначное решение. С учетом не самых стабильных перспектив развития трубной отрасли из-за экономического кризиса, ожидать роста стоимости бумаг ТМК в Лондоне не стоило, замечает старший директор АКРА Максим Худалов. Разумнее провести делистинг и сократить затраты на его поддержку.
Деньги на сделку у компании есть. Как раз порядка 20 млрд руб. были на счетах ТМК на начало 2020 г., напоминает Худалов.