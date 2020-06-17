На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП

В тот момент пакет каждого основателя был оценен в 230 млн руб., но за полученные акции основатели не заплатили сразу, а должны были рассчитаться в рассрочку до 2021 г. Однако из капитала банка Лагута, Новиков и Петров вышли раньше – в 2019 г., и акции на безвозмездной основе вернулись к Аветисяну. Но, как считают основатели, за три года стоимость акций выросла почти в 2 раза, так как в феврале этого года банк выкупил у второго акционера, Шерзода Юсупова, 7% акций за 420 млн руб. Основатели сочли, что Аветисян «получил увеличение рыночной стоимости имущества на 219,6 млн руб. без каких-либо правовых оснований». Именно эту разницу они и требуют с него в суде.