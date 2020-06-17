На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСПП

На Аветисяна снова пожаловались в комиссию по этике при РСППОн нарушил половину пунктов хартии РСПП, считают основатели Модульбанка
Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков – подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к основателям. Претензия подана и находится на рассмотрении, подтвердил вице-президент РСПП Александр Варварин, детали не разглашаются до тех пор, пока комиссия не вынесет решение. Жалобщики отказались от комментариев.
Аветисян участвовать в разбирательстве отказался, уведомив об этом комиссию, говорят два собеседника «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос Аветисяну.
Петров, Лагута и Новиков считают, что Аветисян нарушил 4 из 8 пунктов хартии корпоративной и деловой этики. Например, «способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать действий, направленных на подрыв его принципов», «руководствоваться реальным смыслом законов <...> не использовать формальные процедуры для достижения целей, несовместимых c нормами корпоративной этики», «заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации российского бизнеса в целом, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации», «в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров <...>».
О чем спорят
Основатели Модульбанка обратились в комиссию по этике из-за двух эпизодов, по которым сейчас также идут разбирательства в судах: передача Аветисяну в декабре минувшего года 22,5% акций Модульбанка и произошедшее тогда же расторжение трудовых договоров.
Модульбанк заключил трудовой контракт с тремя основателями в 2014 г. – именно тогда Лагута, Петров и Новиков создали этот цифровой банк для малого бизнеса. Сначала он работал как подразделение принадлежавшего Аветисяну «Регионального кредита», а в Модульбанк был переименован в 2016 г. – тогда Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5% его акций.
В тот момент пакет каждого основателя был оценен в 230 млн руб., но за полученные акции основатели не заплатили сразу, а должны были рассчитаться в рассрочку до 2021 г. Однако из капитала банка Лагута, Новиков и Петров вышли раньше – в 2019 г., и акции на безвозмездной основе вернулись к Аветисяну. Но, как считают основатели, за три года стоимость акций выросла почти в 2 раза, так как в феврале этого года банк выкупил у второго акционера, Шерзода Юсупова, 7% акций за 420 млн руб. Основатели сочли, что Аветисян «получил увеличение рыночной стоимости имущества на 219,6 млн руб. без каких-либо правовых оснований». Именно эту разницу они и требуют с него в суде.
Так как Петров, Лагута и Новиков безвозмездно вернули акции Аветисяну, они заключили уже с банком соглашения о прекращении трудовых договоров, согласно которым Модульбанк должен выплатить всем троим деньги за развитие бизнеса за пять лет. Всего они должны были получить, по собственным расчетам на основе данных ЦБ, 435 млн руб. Но получили лишь по 15 млн руб. – дальше банк платить основателям перестал, назвав выплату «астрономическим «золотым парашютом». По результатам работы банка под руководством Петрова, Новикова и Лагуты и исходя из утвержденной годовой отчетности компенсация им не предусмотрена, сказал представитель Модульбанка.
Основатели банка считают, что они свои обязательства выполнили, а вот Аветисян – нет, говорят несколько человек, знающих детали жалобы, в результате все трое лишились своих акций и рабочих мест с достойной зарплатой.
Не первый раз
По регламенту комиссии стороны спора выбирают по одному арбитру, а те, в свою очередь, назначают председателя совета арбитров. Пока арбитры еще не выбраны, говорят собеседники «Ведомостей».
Год назад на Аветисяна с Юсуповым уже подавали жалобу в комиссию по этике при РСПП. Сделал это инвестфонд Baring Vostok, после того как в феврале был арестован его основатель Майкл Калви и несколько его подчиненных по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Аветисян с Юсуповым вели с Baring Vostok борьбу за контроль над банком. Аветисян тогда тоже не явился на заседание комиссии, объяснив это тем, что он не имеет отношения к уголовному делу Baring Vostok. Заявление в ФСБ о хищениях из «Восточного» писал Юсупов.
Комиссия осудила использование силовых структур при решении хозяйственных споров: арбитры установили, что Юсупов обратился в правоохранительные органы на фоне корпоративного конфликта в банке, а уголовное дело – это крайняя мера решения спора, к которой обращаются, только если были безуспешно использованы все другие способы решения конфликта, в том числе гражданско-правового характера. Комиссия рекомендовала Юсупову отозвать свое заявление в правоохранительные органы, он этого не сделал, и комиссия внесла его в список неблагонадежных партнеров сроком на год. Прямых доказательств причастности Аветисяна к уголовному делу арбитры не нашли, поэтому в его отношении рекомендации не носили категоричный характер.