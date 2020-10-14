Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Фитнес-индустрия попросила правительство о помощи

Из-за коронавируса отрасль потеряла более 40 млрд рублей
Татьяна Романова
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Две российские ассоциации фитнес-индустрии — Национальное фитнес-сообщество (НФС, объединяет 1,7 тыс. клубов) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, 1,3 тыс. клубов) — обратились правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. Письма подписаны руководителями отраслевых объединений – Еленой Силиной от НФС и Ольгой Киселевой от АОФИ. «Ведомости» ознакомились с копиями всех писем. Их подлинность подтвердили Силина и Киселева. 

В письмах НФС на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина говорится о том, что остановка деятельности фитнес-предприятий в связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 г. привела к потерям отрасли на уровне 40 млрд руб. В результате ограничений, страхов клиентов и снижения платежеспособности населения фитнес недополучил в III квартале 2020 г. до 50% выручки аналогичного периода 2019 г., 20% предпринимателей отрасли разорены, говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии на имя Мишустина.

В этой связи НФС просит ряд мер поддержки для арендодателей и фитнес-клубов. В частности, отказаться на 4 года от пересмотра кадастровой стоимости недвижимости в строну ее увеличения; снизить ставку налога на имущество владельцам недвижимости до 0,3% в этом году и до 0,5% в 2021 г.; возместить недополученные арендные платежи за счет налоговых ставок на имущество, на землю и проч.; ввести мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 г. 

 

Для фитнес-клубов НФС предлагает ввести мораторий на немедленный возврат денежных средств клиентам до 2021 г., после разрешить возврат равными долями в течение года, а также распространить меры поддержки на всех участников индустрии – ИП, самозанятых, организации независимо от ОКВЭД  и реестра МСП. Также НФС просит продлить действие субсидий на дезинфекцию и профилактику помещений от коронавируса до января 2021 г. Ежемесячные затраты фитнес-клубов на дезинфекцию доходят до 300 тыс. рублей в месяц, указывает Силина.

 

В свою очередь, АОФИ просит правительство продлить на год отсрочки по кредитам. В апреле-мае компании были вынуждены привлекать кредиты на выплаты заработной платы сотрудникам, говорит Киселева: условием данной программы была предусмотрена отсрочка по погашению кредитов до 30 сентября. С 1 октября банки могут автоматически списывать денежные средства с счетов компаний. Речь идет о возврате сотен миллионов рублей с процентами — таких денег у клубов нет, отмечает Киселева.

«Ведомости» направили запросы в правительство и пресс-службу президента.

До пандемиии коронавируса в стране было открыто около 13 тыс. фитнес-объектов, из них 1,8 тыс. в Москве закрыты с 21 марта, еще 1,1 тыс. были закрыты 23 марта в Московской области, знает Киселева. По ее словам, оборот российской фитнес-отрасли оценивался в 170 млрд руб. После перезапуска (летом этого года) отрасль смогла восстановится лишь на 60-70%, добавляет Силина, а частичное снятие ограничений в июле-сентябре не привело к значительным улучшениям ситуации. 

В четвертом квартале падение доходов в фитнес-отрасли продолжиться, прогнозирует Силина: из-за роста заболеваемости коронавирусом потребительский спрос снижается, к тому же есть вероятность повторного наложения ограничительных мер. По ее данным, уже за первую декаду октября продажи новых контрактов в фитнес-клубах и продление старых снизились на 50-70%. Без внедрения мер государственной поддержки к концу года 70% фитнес-клубов будут закрыты, общие потери в выручке участников рынка превысят 65 млрд рублей, считает Силина.

 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных