Фитнес-индустрия попросила правительство о помощи

В этой связи НФС просит ряд мер поддержки для арендодателей и фитнес-клубов. В частности, отказаться на 4 года от пересмотра кадастровой стоимости недвижимости в строну ее увеличения; снизить ставку налога на имущество владельцам недвижимости до 0,3% в этом году и до 0,5% в 2021 г.; возместить недополученные арендные платежи за счет налоговых ставок на имущество, на землю и проч.; ввести мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги до 2023 г.