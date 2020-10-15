«Соллерс Форд» перезапустит завод двигателей в Елабуге

Производство бензиновых двигателей Sigma 1,6 л стартовало на заводе в Елабуге в 2015 г. Эту продукцию ставили на легковые модели Ford, которые делали на заводах «Соллерс Форд» в Набережных Челнах и Всеволожске (Ленинградская обл.). В 2019 г. Ford Motor Company решила уйти с российского рынка легковых автомобилей. Контроль в СП «Соллерс Форд» (51%) перешел к «Соллерсу» Вадима Швецова. В СП остался только завод по производству фургонов Ford Transit проектной мощностью 85 000 автомобилей в год в Елабуге, другие автозаводы и производство двигателей были закрыты. В 2019 г. завод в Елабуге выпустил 12 589 Ford Transit.