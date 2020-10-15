«Соллерс Форд» перезапустит завод двигателей в Елабуге

«Соллерс Форд» перезапустит завод двигателей в ЕлабугеЗавод был закрыт летом 2019 г. после ухода Ford с рынка легковых автомобилей РФ
СП «Соллерс Форд» перезапустит завод двигателей, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, сообщила «Ведомостям» представитель компании в Татарстане Индира Салимгараева. В планах – выпуск дизельных двигателей для линейки фургонов Ford Transit. Серийное производство запланировано на 2023 г.
Производство бензиновых двигателей Sigma 1,6 л стартовало на заводе в Елабуге в 2015 г. Эту продукцию ставили на легковые модели Ford, которые делали на заводах «Соллерс Форд» в Набережных Челнах и Всеволожске (Ленинградская обл.). В 2019 г. Ford Motor Company решила уйти с российского рынка легковых автомобилей. Контроль в СП «Соллерс Форд» (51%) перешел к «Соллерсу» Вадима Швецова. В СП остался только завод по производству фургонов Ford Transit проектной мощностью 85 000 автомобилей в год в Елабуге, другие автозаводы и производство двигателей были закрыты. В 2019 г. завод в Елабуге выпустил 12 589 Ford Transit.
Остановленные заводы перешли в собственность «Форд мотор компани», и компания планировала продать их. Российский аукционный дом провел уже два аукциона по продаже имущества с этих предприятий.
Теперь моторный завод в Елабуге снова перешел в собственность СП, уточнил представитель «Соллерс Форд». Общие инвестиции в новый проект «Соллерс Форд» составят 627,1 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Фонда развития промышленности (ФРП) Минпромторга. 500 млн руб. будет предоставлено ФРП как заем на льготных условиях, остальное – собственные средства компании. Инвестиции пойдут на закупку производственной линии для цеха механической обработки блока цилиндров. «На сегодня в России не производят современные конкурентоспособные дизельные двигатели, подходящие для легкого коммерческого транспорта», – утверждает представитель компании.
Сейчас на фургоны Ford Transit производства «Соллерс Форд» устанавливают импортируемые двигатели Duratorq мощностью 125–155 л. с. Характеристики нового силового агрегата, который будут производить в Елабуге, компания не раскрывает. «Мы планируем локализовать это производство», – сообщили в компании, отвечая на вопрос, будут комплектующие российскими или зарубежными. Двигатель вряд ли будет глубоко локализован на начальном этапе, сомневается аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.
«В рамках проекта, финансируемого ФРП, предполагается выпускать 25 000 блоков цилиндров ежегодно», – уточняют в «Соллерс Форд». Предварительно запланированный объем выпуска оценивается в 25 000 двигателей в год, подтвердил источник, близкий к компании. Прежний завод был рассчитан на максимальную мощность в 200 000 двигателей в год, но мощности были избыточны, говорили ранее эксперты. За полтора первых года работы завода было выпущено 25 000 двигателей.
Продукция нового завода двигателей в перспективе может пойти и на другие проекты помимо фургона Transit, считает Беспалов. «Перезапускать завод только под Ford Transit, выпуск которого невелик, смысла нет. Думаю, в дальнейшем может возникнуть кооперация с УАЗом или японским Isuzu – давним партнером «Соллерса», – уточняет Беспалов. Представитель Isuzu пока не ответил на запрос «Ведомостей».
Экспортный потенциал у такого двигателя невысок, продолжает Беспалов, но и сам «Соллерс Форд» в долгосрочной перспективе может выйти на объем производства в 25 000 фургонов Transit в год – за счет развития рынка электронной коммерции и доставки товаров, на котором модель пользуется популярностью. «Соллерс» будет развивать и собственный модельный ряд, который может быть укомплектован этим двигателем», – добавляет эксперт.
Лидером рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в России является GAZ Gazelle Next (за 8 месяцев продана 26 941 единица), Ford Transit занимает 2-ю строчку: в январе – августе продано 7856 фургонов этой марки, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 3-ю строчку заняли фургоны Lada Largus VU (6765 единиц за 8 месяцев), по данным «Автостата».
Другое дизельное производство в России – «Камминз Кама» в Набережных Челнах (СП Cummins и «Камаза») – в 2019 г. выпустило более 10 000 двигателей, в этом году планирует выпустить почти 12 000 двигателей, сообщил «Ведомостям» представитель «Камаза». Но продукция этого завода, как и Ярославского моторного завода (входит в группу ГАЗ), относится к другому классу двигателей по мощности – они устанавливаются на тяжелые грузовики «Камаз», «Урал», «МАЗ» и автобусы.