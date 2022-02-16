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Как Андерс Холх Поульсен стал самым богатым человеком сразу двух стран

Ему принадлежит датская торговая сеть Bestseller и 1% земель в Шотландии
Софья Корепанова
Владелец ритейлера Bestseller Андерс Холх Поульсен / Tariq Mikkel Khan / Ritzau Scanpix / AFP

Андерс Холх Поульсен – самый богатый человек Дании. А заодно и Шотландии – The Sunday Times включила датчанина в список потому, что он владеет более 1% земель Шотландии. Это больше, чем королева Великобритании и церковь Шотландии вместе взятые. Свое состояние, которое Forbes оценивает в $11,3 млрд, Поульсен заработал главным образом на торговле одеждой. Ему принадлежит сеть Bestseller, среди брендов которой Only, Vero Moda, Selected Femme и ряд других.

Но судьба была к нему жестока. В 1998 г. Поульсенам пришлось пережить девять месяцев террора. Неизвестный угрожал убить всех членов семьи, если ему не выплатят 1 млн фунтов. Он посылал письма с угрозами, подписанные своими инициалами, царапал эти инициалы на машинах членов семьи и однажды пробрался в дом и оставил записку с угрозами рядом с комнатой, где они спали. В конце концов полиция выследила злоумышленника. Им оказался 34-летний Курт Хансен, у которого нашли пистолет, три пары наручников, книги по ядам и запасы легковоспламеняющейся жидкости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных