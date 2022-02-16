Как Андерс Холх Поульсен стал самым богатым человеком сразу двух стран

Как Андерс Холх Поульсен стал самым богатым человеком сразу двух странЕму принадлежит датская торговая сеть Bestseller и 1% земель в Шотландии
Андерс Холх Поульсен – самый богатый человек Дании. А заодно и Шотландии – The Sunday Times включила датчанина в список потому, что он владеет более 1% земель Шотландии. Это больше, чем королева Великобритании и церковь Шотландии вместе взятые. Свое состояние, которое Forbes оценивает в $11,3 млрд, Поульсен заработал главным образом на торговле одеждой. Ему принадлежит сеть Bestseller, среди брендов которой Only, Vero Moda, Selected Femme и ряд других.
Но судьба была к нему жестока. В 1998 г. Поульсенам пришлось пережить девять месяцев террора. Неизвестный угрожал убить всех членов семьи, если ему не выплатят 1 млн фунтов. Он посылал письма с угрозами, подписанные своими инициалами, царапал эти инициалы на машинах членов семьи и однажды пробрался в дом и оставил записку с угрозами рядом с комнатой, где они спали. В конце концов полиция выследила злоумышленника. Им оказался 34-летний Курт Хансен, у которого нашли пистолет, три пары наручников, книги по ядам и запасы легковоспламеняющейся жидкости.