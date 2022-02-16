Как Андерс Холх Поульсен стал самым богатым человеком сразу двух стран

Но судьба была к нему жестока. В 1998 г. Поульсенам пришлось пережить девять месяцев террора. Неизвестный угрожал убить всех членов семьи, если ему не выплатят 1 млн фунтов. Он посылал письма с угрозами, подписанные своими инициалами, царапал эти инициалы на машинах членов семьи и однажды пробрался в дом и оставил записку с угрозами рядом с комнатой, где они спали. В конце концов полиция выследила злоумышленника. Им оказался 34-летний Курт Хансен, у которого нашли пистолет, три пары наручников, книги по ядам и запасы легковоспламеняющейся жидкости.