Сеть DNS впервые с 2017 года вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров России

Сеть DNS впервые с 2017 года вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров РоссииСеть DNS впервые с 2017 г. вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров России
Сеть DNS по итогам прошлого года увеличила продажи в интернете на 41% до 185 млрд руб., это позволило компании вернуться в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров России, следует из рейтинга, подготовленного аналитической компанией Data Insight. Последний раз такое высокое место она занимала в 2017 г. Лидеры рейтинга за год не изменились: Wildberries практически удвоила продажи до 805,7 млрд руб., у Ozon этот показатель вырос в 2,3 раза, составив 446,7 млрд руб. 3-е место в 2020 г. занимала сеть «Ситилинк», однако по итогам прошлого года она нарастила продажи лишь на 24% до 163,4 млрд руб., опустившись в итоге не четвертую позицию.
В прошлом году интернет-сегмент рос в основном в небольших городах, там нет высокой конкуренции и как раз широко представлена сеть DNS, объясняет партнер Data Insight Борис Овчинников. Он добавляет, что и география у этого игрока шире. В 2021 г. компания увеличила свою сеть магазинов на 20%, доведя ее до 2789 точек более чем в 1000 городов России, привел данные генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Для сравнения: по словам представителя «Ситилинка», у нее 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. По словам Бурмистрова, DNS также увеличила торговые площади на 22% до 1,34 млн кв. м в том числе за счет дарксторов, которые используются для сбора товаров при доставке. Как итог, доля онлайн-продаж в общем обороте сети выросла с 25,9 до 27,6%, подсчитал эксперт. Основатель и генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель «Ситилинка» сообщил лишь, что товарооборот компании вырос на 26% в годовом выражении и достиг 175 млрд руб. Для поддержания ассортимента в новых условиях компания, по его словам, в данный момент перестраивает цепочки поставок.