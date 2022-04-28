Сеть DNS впервые с 2017 года вошла в тройку крупнейших онлайн-ритейлеров России

В прошлом году интернет-сегмент рос в основном в небольших городах, там нет высокой конкуренции и как раз широко представлена сеть DNS, объясняет партнер Data Insight Борис Овчинников. Он добавляет, что и география у этого игрока шире. В 2021 г. компания увеличила свою сеть магазинов на 20%, доведя ее до 2789 точек более чем в 1000 городов России, привел данные генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Для сравнения: по словам представителя «Ситилинка», у нее 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. По словам Бурмистрова, DNS также увеличила торговые площади на 22% до 1,34 млн кв. м в том числе за счет дарксторов, которые используются для сбора товаров при доставке. Как итог, доля онлайн-продаж в общем обороте сети выросла с 25,9 до 27,6%, подсчитал эксперт. Основатель и генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель «Ситилинка» сообщил лишь, что товарооборот компании вырос на 26% в годовом выражении и достиг 175 млрд руб. Для поддержания ассортимента в новых условиях компания, по его словам, в данный момент перестраивает цепочки поставок.