Украина отказалась прокачивать газ через Донбасс

Украинская госкомпания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) вечером 10 мая сообщила о невозможности осуществлять транзит российского газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь идет о прокачке через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», через которую осуществляется поставка около четверти от всего российского транзита. По данным ОГТСУ, через эту станцию может проходить до 32,6 млн куб. м в сутки, или до трети экспортных объемов, идущих через страну.