Украина отказалась прокачивать газ через Донбасс

Украина отказалась прокачивать газ через ДонбассЭто может поставить под угрозу часть транзитных поставок в Европу
Украинская госкомпания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) вечером 10 мая сообщила о невозможности осуществлять транзит российского газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь идет о прокачке через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», через которую осуществляется поставка около четверти от всего российского транзита. По данным ОГТСУ, через эту станцию может проходить до 32,6 млн куб. м в сутки, или до трети экспортных объемов, идущих через страну.
В своем заявлении ОГТСУ объясняет, что компания не контролирует компрессорную станцию (КС) «Новопсков», из-за чего 11 мая с 07.00 по московскому времени прекратит прием газа в точке входа «Сохрановка». Украинская сторона предложила перенос недоступных мощностей на точку входа «Суджа». Эта точка обеспечивает транзит 76% объемов через Украину, передает «Интерфакс».