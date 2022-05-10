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Украина отказалась прокачивать газ через Донбасс

Это может поставить под угрозу часть транзитных поставок в Европу
Матвей Катков
РИА Новости

Украинская госкомпания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) вечером 10 мая сообщила о невозможности осуществлять транзит российского газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь идет о прокачке через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», через которую осуществляется поставка около четверти от всего российского транзита. По данным ОГТСУ, через эту станцию может проходить до 32,6 млн куб. м в сутки, или до трети экспортных объемов, идущих через страну.

В своем заявлении ОГТСУ объясняет, что компания не контролирует компрессорную станцию (КС) «Новопсков», из-за чего 11 мая с 07.00 по московскому времени прекратит прием газа в точке входа «Сохрановка». Украинская сторона предложила перенос недоступных мощностей на точку входа «Суджа». Эта точка обеспечивает транзит 76% объемов через Украину, передает «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных