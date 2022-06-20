Совладельцы «Трансмашхолдинга» создают сервис шеринга станков

Совладельцы «Трансмашхолдинга» создают сервис шеринга станковЭто должно загрузить простаивающее оборудование и заполнить брешь из-за ухода иностранцев
Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами создают агрегатор по шерингу станков для российских производителей, рассказал «Ведомостям» на ПМЭФ-2022 гендиректор и совладелец компании Кирилл Липа. Для проекта создана компания «Станкоремсервис», которая специализируется на сервисе оборудования отечественных промпредприятий.
Структурам Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, председателя совета директоров ТМХ Дмитрия Комиссарова и Липы принадлежит 79,4% ТМХ. Липа является контролирующим акционером. Еще 20% ТМХ у французского концерна Alstom.
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