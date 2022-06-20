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Совладельцы «Трансмашхолдинга» создают сервис шеринга станков

Это должно загрузить простаивающее оборудование и заполнить брешь из-за ухода иностранцев
Ксения Потаева Николай Николаев
Особую актуальность вопрос шеринга оборудования приобрел в связи с отказом ряда зарубежных поставщиков работать с российскими компаниями, говорит Кирилл Липа (на фото) / Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами создают агрегатор по шерингу станков для российских производителей, рассказал «Ведомостям» на ПМЭФ-2022 гендиректор и совладелец компании Кирилл Липа. Для проекта создана компания «Станкоремсервис», которая специализируется на сервисе оборудования отечественных промпредприятий.

Структурам Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, председателя совета директоров ТМХ Дмитрия Комиссарова и Липы принадлежит 79,4% ТМХ. Липа является контролирующим акционером. Еще 20% ТМХ у французского концерна Alstom.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных