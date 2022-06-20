Совладельцы «Трансмашхолдинга» создают сервис шеринга станков

Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами создают агрегатор по шерингу станков для российских производителей, рассказал «Ведомостям» на ПМЭФ-2022 гендиректор и совладелец компании Кирилл Липа. Для проекта создана компания «Станкоремсервис», которая специализируется на сервисе оборудования отечественных промпредприятий.