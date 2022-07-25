НЛМК увеличил продажи в первом полугодии на 4% до 8,6 млн т

НЛМК увеличил продажи в первом полугодии на 4% до 8,6 млн тКомпания нарастила долю продаж полуфабрикатов, не попавших под санкции
Группа НЛМК Владимира Лисина по итогам первого полугодия увеличила продажи металлопродукции на 4% в годовом выражении до 8,6 млн т, следует из сообщения компании. Продажи за II квартал сократились в годовом выражении на 7% до 4 млн т за счет сокращения спроса на ключевых рынках.
Положительной динамике за полугодие способствовала продажа в I квартале запасов слябов, накопленных в конце прошлого года, и рост поставок слябов во II квартале на NLMK Belgum Holding (объединяет активы группы по производству проката в Бельгии, Италии и Франции), поясняет НЛМК. Доля полуфабрикатов в продажах за шесть месяцев увеличилась до 45% (+10 п.п. в годовом выражении), а реализация готового проката снизилась на 12% до 4,8 млн т.
При этом председатель совета директоров и основной владелец НЛМК Владимир Лисин 20 июля называл экспорт металлопродукции «почти бессмысленным» в текущих условиях. «Часть экспорта для нас закрылась, существующие азиатские направления и Китай – достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. Китайская, например, сталь по цене сегодня практически на уровне себестоимости российской стали», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).
Производство стали, по данным НЛМК, сократилось во II квартале на 4%, за полугодие - на 1% до 4,4 и 8,9 млн т соответственно. Компания объясняет снижение сокращением выплавки стали в сегменте сортового проката и замедлением спроса на российском рынке. В НЛМК отказались ответить на уточняющие вопросы «Ведомостей».
НЛМК пока единственный из крупных предприятий черной металлургии закончил первое полугодие с положительной динамикой по поставкам. До этого свои операционные результаты за первое полугодие 2022 г. опубликовали ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова. ММК снизила выплавку на 9,5% за полугодие до 6 млн т, «Северсталь» – на 6% до 5,3 млн т. Продажи компаний сократились на 15,7% до 5,2 млн т у ММК и на 17% до 4,9 млн т – у «Северстали».
В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций из-за специальной военной операции (СВО) на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб, но поставки стальных полуфабрикатов по-прежнему продолжаются. По данным ФТС, в 2021 г. российские металлурги поставили в Европу 8,5 млн т стального проката на $7,36 млрд («Ведомости» писали об этом 23 июня).
Исходя из динамики продаж группы НЛМК, можно предположить, что в числе основных экспортных направлений остались США, ЕС и Турция, считает аналитик»Финама» Алексей Калачев. Поставки слябов могли вырасти при создании запасов в ожидании введения европейских санкций против российской стали, допускает он. «Рынки США и ЕС являются для НЛМК экспортными для полуфабрикатов и одновременно «домашними» для проката, поскольку компания располагает соответствующими производственными мощностями в этих странах», – поясняет эксперт.
Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов связывает рост продаж НЛМК за первое полугодие с тем, что сегменты полуфабрикатов и стальной заготовки «не столкнулись с санкционными барьерами». Спрос на полуфабрикаты вырос из-за роста себестоимости производства стали на неинтегрированных площадках Европы и повышения цен на сталь в первом полугодии.
На фоне закрытия рынков Европы российские металлурги за январь-май 2022 г. резко нарастили экспорт в Азию. В частности, объем экспортных перевозок продукции черной металлургии по сети РЖД в восточном направлении за пять месяцев 2022 г. вырос более чем на 26% к тому же периоду 2021 г., говорил на ПМЭФ в июне замгендиректора РЖД Алексей Шило. По его словам, это удалось сделать за счет снятия привилегии угольщиков на железной дороге («Ведомости» писали об этом 17 июня).
По мнению Калачева, экспорт в Юго-Восточную Азию для НЛМК и других российских меткомбинатов менее привлекателен из-за высокой конкуренции, больших затрат на логистику, значительных дисконтов и сложностях в расчетах.
«Спрос на российскую сталь на рынках Азии присутствует. Российские компании в апреле 2022 г. поставили в Китай около 400 000 т стальных полуфабрикатов. Это в пять раз больше, чем за весь 2021 г.», – возражает Красноженов. По его мнению, российские компании продолжат экспортировать «значительные объемы продукции» туда и во втором полугодии.