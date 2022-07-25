НЛМК увеличил продажи в первом полугодии на 4% до 8,6 млн т

На фоне закрытия рынков Европы российские металлурги за январь-май 2022 г. резко нарастили экспорт в Азию. В частности, объем экспортных перевозок продукции черной металлургии по сети РЖД в восточном направлении за пять месяцев 2022 г. вырос более чем на 26% к тому же периоду 2021 г., говорил на ПМЭФ в июне замгендиректора РЖД Алексей Шило. По его словам, это удалось сделать за счет снятия привилегии угольщиков на железной дороге («Ведомости» писали об этом 17 июня).