Fitch вдвое понизило прогноз по ценам на газ в Европе на 2023 год

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что оценки Fitch на 2023 г. выглядят реалистично. Но сохранение этих цен и в 2024 г. он считает маловероятным. «Наш прогноз предполагает средние цены на газ около $600 за 1000 куб. м в 2023 г. и около $400-500 за 1000 куб. м в 2024 г. за счет постепенного роста предложения на рынке СПГ», – поясняет он. Аналитик при этом допускает, что максимальные цены на газ в ЕС в этом году уже были зафиксированы.