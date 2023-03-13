Fitch вдвое понизило прогноз по ценам на газ в Европе на 2023 год

Fitch вдвое понизило прогноз по ценам на газ в Европе на 2023 годОщутимая зависимость от поставок из РФ при этом сохранится, считают аналитики
Рейтинговое агентство Fitch резко понизило прогноз по ценам на газ в Европе и США на 2023 г., говорится в обзоре агентства от 13 марта.
Прогнозируемая средняя цена газа на наиболее ликвидном в Евросоюзе (ЕС) хабе TTF в Нидерландах снижена вдвое с $40 за 1000 куб. футов ($1412 за 1000 куб. м) до $20 за 1000 куб. футов ($706 за 1000 куб. м). Прогноз на 2024 г. сохраняется на уровне $20 за 1000 куб. футов. Предыдущий прогноз агентство публиковало в декабре 2022 г.
В сообщении отмечается, что прогноз скорректирован «из-за большего, чем ожидалось, уровня запасов газа в хранилищах ЕС» в результате сокращения спроса на топливо и достаточного объема поставок сжиженного природного газа (СПГ) в регион. «Мы ожидаем, что рынок в Европе будет сбалансирован в 2023 г., хотя волатильность цен может сохраниться», – отмечает агентство
Также агентство существенно понизило прогноз цен на газ на площадке Henry Hub в США. Прогноз на 2023 г. снижен с $5 до $3,5 за 1000 куб. футов (со $176,5 до $123,6 за 1000 куб. м), на 2024 г. – с $4 за 1000 куб. футов ($141,2 за 1000 куб. м) до $3,5.
Корректировка прогноза по цене на газ в США обусловлена теплой погодой в Северной Америке и Европе, а также ожиданиями роста добычи газа на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне.
Одновременно Fitch сохранило прогноз по цене на нефть Brent на 2023 г. на уровне $85 за барр., прогноз на 2024 г. повышен с $65/барр. до $75/барр.
Спотовые цены на газ в Европе снижаются с конца августа 2022 г. Падение котировок ускорилось в декабре: в конце 2022 г. биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля опустились ниже $800 за 1000 куб. м. 5 января 2023 г. они снизились до менее $700, 17 января – ниже $600, 3 марта упали ниже $500 за 1000 куб. м.. 9 марта котировки опустились ниже $450 – впервые с июля 2021 г. К 13 марта цены скорректировалась вверх: на 18:00 мск апрельские фьючерсы на TTF стоили $579 за 1000 куб. м.
Как писали «Ведомости», снижение цен объясняется значительными запасами газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на фоне теплой погоды в Европе Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), в европейских ПХГ на 11 марта (последние доступные данные) находилось 61,5 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 56,6% – это более чем на 20 п. п. выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.
Снижению цен на газ в декабре-январе также способствовала высокая выработка ветроэлектростанций (ВЭС). По данным ассоциации WindEurope, в январе она обеспечивала от 16,5 до 35,4% энергобаланса ЕС против примерно 10% летом 2022 г.
Период снижения газовых котировок пришел на смену длительному росту, вызванному энергокризисом в Европе, который начался летом 2021 г. Проблемы возникли из-за низких запасов в европейских ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020-2021 гг., а также энергодефицита в результате падения выработки ВЭС из-за безветренной погоды.
К декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м. В марте 2022 г. на фоне начала СВО России на Украине котировки установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем цены постепенно снижались, но в августе вновь перешли к росту, хотя и не достигли мартовских максимумов.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают прогнозы Fitch по цене на газ в Европе реалистичными.
«Прогноз Fitch достаточно близок к текущим рыночным показателям и даже немного более оптимистичен», – говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. По его оценке, цена на газ в ЕС в этом году будет в диапазоне $500-600 за 1000 куб. м ($14-17 за 1000 куб. футов).
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что оценки Fitch на 2023 г. выглядят реалистично. Но сохранение этих цен и в 2024 г. он считает маловероятным. «Наш прогноз предполагает средние цены на газ около $600 за 1000 куб. м в 2023 г. и около $400-500 за 1000 куб. м в 2024 г. за счет постепенного роста предложения на рынке СПГ», – поясняет он. Аналитик при этом допускает, что максимальные цены на газ в ЕС в этом году уже были зафиксированы.
Ключевыми факторами, определяющими цены на газ в Европе в 2023-2024 гг., будут погодные условия и напрямую зависящие от них запасы топлива в европейских ПХГ, говорят эксперты.
Смит отмечает, что для Европы важнейшим фактором является погода в самом регионе, но определенную роль могут сыграть аномальные метеоусловия в Азии и США.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что в результате теплой зимы уровень запасов в ПХГ Европы по итогам текущего отопительного сезона будет выше 50%. Кауфман указывает что текущая рекордная заполненность ПХГ позволит ЕС подготовиться к следующему отопительному сезону даже при сниженном объеме поставок из России.
Юшков обращает внимание, что пока остаются неопределенными два фактора: уровень фактического спроса в ЕС (в промышленности и со стороны населения в летний пик потребления на фоне жаркой погоды) и темпы увеличения импорта газа Китаем.
Кауфман отмечает, что сейчас в ЕС сохраняется низкий спрос со стороны промышленности, а текущие рыночные цены на газ, вероятно, являются недостаточно низкими для восстановления активности Китая на спотовом рынке СПГ. «Для цен на газ в 2024 г. одним из ключевых факторов будет погода в отопительный сезон, а также показатели ветрогенерации», – добавляет он. Смит отмечает, что еще одним фактором будет волна запуска новых СПГ-проектов, которая должна начаться в декабре 2023 г. и продлится до 2025 г.
Поставки газа из России остаются для ЕС важным фактором, констатируют аналитики. По оценке Смита, поставки из России в Европу (включая Турцию) в 2023 г. могут сократиться до 60-75 млрд куб. м. «Но даже 60 млрд куб. м – это все еще значительный объем газа, поставки из России будут продолжать играть важную роль в европейском балансе спроса и предложения», – говорит он.
По оценке Кауфмана «Газпром», имеющий монопольное право на экспорт из России трубопроводного газа, может поставить в Европу в 2023 г. (без учета Турции) 25-30 млрд куб. м транзитом через Украину и одну из веток «Турецкого потока». Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов добавляет, что «Газпром» может существенно увеличить предложение на европейском рынке, только в том случае, если заработают газопроводы «Ямал – Европа» и «Северный поток-2».