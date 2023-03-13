Россия нарастила экспорт угля в январе – феврале за счет поставок в КНР

Россия нарастила экспорт угля в январе – феврале за счет поставок в КНРЦены на уголь в Азии остаются комфортными для российских компаний
Экспорт угля из России в январе – феврале 2023 г. увеличился почти на 9% год к году до 33,7 млн т. Это следует из данных Центра развития энергетики (ЦРЭ), с которыми ознакомились «Ведомости». В феврале 2023 г. экспорт угля из России увеличился на 8% к уровню января этого года и на 32,6% – к февралю прошлого года и составил 17,5 млн т.
Месячные показатели экспорта топлива в этом году примерно соответствуют показателям осени прошлого года, несмотря на снижение цен на энергетический уголь на мировом рынке, следует из статистики ЦРЭ. В ней не приводится разбивка на поставки энергетического и коксующегося угля.
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