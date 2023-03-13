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Россия нарастила экспорт угля в январе – феврале за счет поставок в КНР

Цены на уголь в Азии остаются комфортными для российских компаний
Василий Милькин Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России в январе – феврале 2023 г. увеличился почти на 9% год к году до 33,7 млн т. Это следует из данных Центра развития энергетики (ЦРЭ), с которыми ознакомились «Ведомости». В феврале 2023 г. экспорт угля из России увеличился на 8% к уровню января этого года и на 32,6% – к февралю прошлого года и составил 17,5 млн т.

Месячные показатели экспорта топлива в этом году примерно соответствуют показателям осени прошлого года, несмотря на снижение цен на энергетический уголь на мировом рынке, следует из статистики ЦРЭ. В ней не приводится разбивка на поставки энергетического и коксующегося угля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных