Россия нарастила экспорт угля в январе – феврале за счет поставок в КНР

Экспорт угля из России в январе – феврале 2023 г. увеличился почти на 9% год к году до 33,7 млн т. Это следует из данных Центра развития энергетики (ЦРЭ), с которыми ознакомились «Ведомости». В феврале 2023 г. экспорт угля из России увеличился на 8% к уровню января этого года и на 32,6% – к февралю прошлого года и составил 17,5 млн т.