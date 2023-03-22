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Владельцев ритейлера «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий хочет взыскать с них почти 1,5 млрд рублей
Маргарита Соболь Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Конкурсный управляющий ООО «Победа», одного из юридических лиц банкротящейся сети детских товаров «Дочки-сыночки», 15 марта обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о привлечении владельцев ритейлера к субсидиарной ответственности перед кредиторами на сумму 1,48 млрд руб. Речь идет о Владимире Бондяшове, его сыне Александре, а также Татьяне Перегудовой. Последняя, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является владельцем «Победы». Связаться с ней не удалось. Запрос Бондяшовым остался без ответа.

«Дочки-сыночки» работают в России с 1996 г. В 2020 г. эта сеть считалась вторым крупнейшим по обороту (после «Детского мира») ритейлером детских товаров. Тогда ее долю рынка агентство Infoline оценивало примерно в 3%. В 2021 г. компания заняла уже 5-е место в рейтинге с долей в 1,6%, выручка ритейлера сократилась на 30% до 12 млрд руб. В прошлом году шесть операционных компаний группы «Дочки-сыночки», а затем и сами Бондяшовы были признаны банкротами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных