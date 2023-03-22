Владельцев ритейлера «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственности

Владельцев ритейлера «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственностиКонкурсный управляющий хочет взыскать с них почти 1,5 млрд рублей
Конкурсный управляющий ООО «Победа», одного из юридических лиц банкротящейся сети детских товаров «Дочки-сыночки», 15 марта обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о привлечении владельцев ритейлера к субсидиарной ответственности перед кредиторами на сумму 1,48 млрд руб. Речь идет о Владимире Бондяшове, его сыне Александре, а также Татьяне Перегудовой. Последняя, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является владельцем «Победы». Связаться с ней не удалось. Запрос Бондяшовым остался без ответа.
«Дочки-сыночки» работают в России с 1996 г. В 2020 г. эта сеть считалась вторым крупнейшим по обороту (после «Детского мира») ритейлером детских товаров. Тогда ее долю рынка агентство Infoline оценивало примерно в 3%. В 2021 г. компания заняла уже 5-е место в рейтинге с долей в 1,6%, выручка ритейлера сократилась на 30% до 12 млрд руб. В прошлом году шесть операционных компаний группы «Дочки-сыночки», а затем и сами Бондяшовы были признаны банкротами.