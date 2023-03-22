Владельцев ритейлера «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственности

«Дочки-сыночки» работают в России с 1996 г. В 2020 г. эта сеть считалась вторым крупнейшим по обороту (после «Детского мира») ритейлером детских товаров. Тогда ее долю рынка агентство Infoline оценивало примерно в 3%. В 2021 г. компания заняла уже 5-е место в рейтинге с долей в 1,6%, выручка ритейлера сократилась на 30% до 12 млрд руб. В прошлом году шесть операционных компаний группы «Дочки-сыночки», а затем и сами Бондяшовы были признаны банкротами.