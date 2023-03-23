Физлицам разрешат добывать золото

По словам источника, законопроект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.