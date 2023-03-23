Физлицам разрешат добывать золото

Физлицам разрешат добывать золотоВ правительстве поддержали законопроект о вольном приносе
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 марта 2023 г. одобрила законопроект «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе». Это следует из заключения комиссии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердил источник, близкий к Белому дому).
По словам источника, законопроект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.
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