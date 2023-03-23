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Физлицам разрешат добывать золото

В правительстве поддержали законопроект о вольном приносе
Надежда Синцова Яна Суринская
Добыча золота физическими лицами широко распространена за рубежом (на фото – старатель в Шотландии), но пока запрещена в России / Peter Summers / Getty Images

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 марта 2023 г. одобрила законопроект «О старательской деятельности», или о так называемом «вольном приносе». Это следует из заключения комиссии, с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердил источник, близкий к Белому дому).

По словам источника, законопроект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать золото. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных