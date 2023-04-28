Спрос на деловые перелеты внутри России вырос на 44% в первом квартале

Спрос на деловые перелеты внутри России вырос на 44% в первом кварталеНо до докоронавирусного уровня этот сегмент еще не дотягивает
Спрос на рейсы внутри страны у представителей бизнеса вырос на 44% в первом квартале 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. Но количество купленных билетов в 2023 г. все еще ниже на 21%, чем в допандемийном 2019 г. Об этом свидетельствуют данные группы компаний (ГК) «Аэроклуб», с которыми ознакомились «Ведомости».
«Аэроклуб» занимается организацией деловых поездок и корпоративных мероприятий. Оборот компании в 2022 г. составил 30 млрд руб. По словам ее представителя, спрос измерялся в количестве купленных билетов. Абсолютных данных «Аэроклуб» не приводит.
По данным компании, средняя стоимость билета для деловых перелетов в салоне экономкласса за январь-март 2023 г. уменьшилась на 2% год к году до 11 500 руб. Полет бизнес-классом стал дешевле на 8% и стоил 79 000 руб.
Но относительно первого квартала 2019 г. цена билетов в экономе в 2023 г. выросла на 48%, а в бизнес-классе – на 36%. При этом доля перелетов бизнес-классом осталась неизменной и составила 3% от общего числа купленных билетов, следует из данных «Аэроклуба».
Председатель правления «Союза агентств делового туризма» Дмитрий Горин отметил, что средний чек для деловых перелетов обычно выше остальных авиаперевозок. «Это происходит из-за того, что для командировок берут возвратные тарифы и выбирают более высокие классы бронирования», – пояснил Горин. По данным Росстата, в марте 2023 г. стоимость полета в салоне эконом-класса по России составила почти 6000 руб. (+16% год к году) в расчете на 1000 км пути.
Глубина бронирований, согласно статистике «Аэроклуба», вернулась к допандемийному уровню – 46% авиабилетов в январе-марте 2023 г. приобретались за неделю до вылета и ранее. При этом число возвратов, составлявшее в первом квартале 2022 г. 12%, в январе-марте 2023 г. вернулось «в норму» – до 5%.
К концу 2022 г. «Аэроклуб» зафиксировал стабильный рост спроса на авиабилеты по России, который продолжился в 2023 г. «Горизонт планирования и сокращение числа возвратов авиабилетов также подтверждают стабилизацию рынка и дают надежду на возвращение в этом году к показателям 2019 г.», – считает представитель компании.
В топ-3 популярных направления у представителей бизнеса в первом квартале 2023 г. вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Казань, по данным «Аэроклуба», заняла четвертую строчку, на пятом месте – Сочи. Также в топ-10 городов России по деловым авиаперелетам вошли Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Самара и Уфа.
Наиболее часто в командировки по России в январе-марте 2023 г. отправлялись представители добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики, следует из данных «Аэроклуба». На них пришлась треть всех перелетов по России. Доля сотрудников ритейл-компаний в деловых перелетах составила 14%, фармкомпаний – 12%.
Горин объясняет рост деловых перелетов оживлением активности бизнеса в целом. «После пандемии больше сотрудников вышло в офис, стало проводиться много конференций и других деловых мероприятий», – добавил он. Горин согласен со списком наиболее популярных направлений для командировок: эти города традиционно являются крупными промышленными и деловыми центрами.
Тем не менее, Горин сомневается, что сегмент деловых авиаперелетов, как и авиаперевозки в целом, смогут выйти на допандемийные показатели в 2023 г. «Не стоит забывать об 11 закрытых аэропортах. Например, Краснодар и Ростов-на-Дону – это важные для бизнеса направления», – объяснил эксперт. Он добавил, что около 40% бизнес-перелетов до 2022 г. приходилось на международные направления, сейчас же эта доля составляет 20%. По мнению Горина, в будущем деловой туризм будет способствовать восстановлению пассажиропотока авиакомпаний.