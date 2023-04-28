Спрос на деловые перелеты внутри России вырос на 44% в первом квартале

Тем не менее, Горин сомневается, что сегмент деловых авиаперелетов, как и авиаперевозки в целом, смогут выйти на допандемийные показатели в 2023 г. «Не стоит забывать об 11 закрытых аэропортах. Например, Краснодар и Ростов-на-Дону – это важные для бизнеса направления», – объяснил эксперт. Он добавил, что около 40% бизнес-перелетов до 2022 г. приходилось на международные направления, сейчас же эта доля составляет 20%. По мнению Горина, в будущем деловой туризм будет способствовать восстановлению пассажиропотока авиакомпаний.