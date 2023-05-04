Сеть пельменных «Лепим и варим» отстояла права на свое название

Сам спор между сторонами начался еще в 2021 г. Сперва владелец пельменных – ООО «Инвестиционная компания «Молодые и красивые» – пытался урегулировать все противоречия с оппонентом мирным путем, но Eurospar в итоге отказалась переименовывать свои отделы и собственную торговую марку (СТМ), рассказывал «Деловому Петербургу» основатель «Лепим и варим» Михаил Фишер. Его сеть обратилась с иском в суд, потребовав от ответчика смены названия отделов кулинарии и компенсации в размере 21 млн руб. Eurospar же, в свою очередь, зарегистрировала свой товарный знак «лепим варим» и нарисованный над текстом пельмень, а также подала жалобы в Роспатент с требованием прекратить охрану товарных знаков ИК «Молодые и красивые». Ведомство жалобы отклонило.