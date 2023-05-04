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Сеть пельменных «Лепим и варим» отстояла права на свое название

Она два года судилась за него с сетью супермаркетов Eurospar
Маргарита Соболь
Судебные разбирательства между Eurospar и «Лепим и варим» могут какое-то время еще продолжаться в рамках других исков / Пресс-служба компании

Спор между сетью пельменных «Лепим и варим» и ритейлером Eurospar за ряд товарных знаков, судя по всему, завершен. Суд по интеллектуальным правам 31 марта 2023 г. подтвердил решение первой инстанции, которая признала, что управляющая магазинами Eurospar фирма «Спар Миддл Волга» неправомерно использует бренд «Лепим-варим» в названии своих отделов кулинарии и продает под этим знаком свою продукцию, обнаружили «Ведомости».

Сам спор между сторонами начался еще в 2021 г. Сперва владелец пельменных – ООО «Инвестиционная компания «Молодые и красивые» – пытался урегулировать все противоречия с оппонентом мирным путем, но Eurospar в итоге отказалась переименовывать свои отделы и собственную торговую марку (СТМ), рассказывал «Деловому Петербургу» основатель «Лепим и варим» Михаил Фишер. Его сеть обратилась с иском в суд, потребовав от ответчика смены названия отделов кулинарии и компенсации в размере 21 млн руб. Eurospar же, в свою очередь, зарегистрировала свой товарный знак «лепим варим» и нарисованный над текстом пельмень, а также подала жалобы в Роспатент с требованием прекратить охрану товарных знаков ИК «Молодые и красивые». Ведомство жалобы отклонило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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