Сеть пельменных «Лепим и варим» отстояла права на свое название

Сеть пельменных «Лепим и варим» отстояла права на свое названиеОна два года судилась за него с сетью супермаркетов Eurospar
Спор между сетью пельменных «Лепим и варим» и ритейлером Eurospar за ряд товарных знаков, судя по всему, завершен. Суд по интеллектуальным правам 31 марта 2023 г. подтвердил решение первой инстанции, которая признала, что управляющая магазинами Eurospar фирма «Спар Миддл Волга» неправомерно использует бренд «Лепим-варим» в названии своих отделов кулинарии и продает под этим знаком свою продукцию, обнаружили «Ведомости».
Сам спор между сторонами начался еще в 2021 г. Сперва владелец пельменных – ООО «Инвестиционная компания «Молодые и красивые» – пытался урегулировать все противоречия с оппонентом мирным путем, но Eurospar в итоге отказалась переименовывать свои отделы и собственную торговую марку (СТМ), рассказывал «Деловому Петербургу» основатель «Лепим и варим» Михаил Фишер. Его сеть обратилась с иском в суд, потребовав от ответчика смены названия отделов кулинарии и компенсации в размере 21 млн руб. Eurospar же, в свою очередь, зарегистрировала свой товарный знак «лепим варим» и нарисованный над текстом пельмень, а также подала жалобы в Роспатент с требованием прекратить охрану товарных знаков ИК «Молодые и красивые». Ведомство жалобы отклонило.