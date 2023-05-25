Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в фармдистрибуторе «Профитмед»

«Профитмед» по итогам 2022 г. был 10-м крупнейшим фармдистрибутором в России с оборотом в 56,8 млрд руб. и долей рынка в 2,6%. Сама компания была основана еще в 1994 г. Среди ее учредителей (по данным на 2002 г.) были Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит хауз» (один из ее основателей – основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин), председатель совета директоров самого фармдистрибутора Евгений Стригас и проч. Сейчас акционеры компании скрыты.