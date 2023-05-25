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Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в фармдистрибуторе «Профитмед»

Компания, скорее всего, будет признана банкротом, считают эксперты
Анастасия Ковалева
Управа района Марьина роща

Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Профитмед». Об этом говорится в материалах дела на сайте суда. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

«Профитмед» по итогам 2022 г. был 10-м крупнейшим фармдистрибутором в России с оборотом в 56,8 млрд руб. и долей рынка в 2,6%. Сама компания была основана еще в 1994 г. Среди ее учредителей (по данным на 2002 г.) были Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит хауз» (один из ее основателей – основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин), председатель совета директоров самого фармдистрибутора Евгений Стригас и проч. Сейчас акционеры компании скрыты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных