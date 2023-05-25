Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Производство вагонов снижается из-за нехватки деталей

Это грозит дефицитом парка и ростом арендных ставок
Ксения Потаева
Максим Стулов / Ведомости

Выпуск грузового железнодорожного подвижного состава сократился в I квартале 2023 г. на 16% к тому же периоду 2022 г. почти до 13 000 вагонов из-за дефицита комплектующих. Такие данные приводятся в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), с которым ознакомились «Ведомости». Сильнее всего в январе – марте просел выпуск инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось) – он упал на 51% до чуть более 3000 единиц.

Исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» (ОВС) Евгений Семенов подтвердил «Ведомостям» тренд на снижение выпуска вагонов, отраженный в обзоре ГТЛК. По его оценкам, в 2023 г. списание вагонов достигнет 30 000–32 000 единиц (+25–30% к 2022 г.). «Поэтому тенденция на закупку новых грузовых вагонов является логичным шагом», – пояснил он.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных