Производство вагонов снижается из-за нехватки деталей

Производство вагонов снижается из-за нехватки деталейЭто грозит дефицитом парка и ростом арендных ставок
Выпуск грузового железнодорожного подвижного состава сократился в I квартале 2023 г. на 16% к тому же периоду 2022 г. почти до 13 000 вагонов из-за дефицита комплектующих. Такие данные приводятся в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), с которым ознакомились «Ведомости». Сильнее всего в январе – марте просел выпуск инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось) – он упал на 51% до чуть более 3000 единиц.
Исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» (ОВС) Евгений Семенов подтвердил «Ведомостям» тренд на снижение выпуска вагонов, отраженный в обзоре ГТЛК. По его оценкам, в 2023 г. списание вагонов достигнет 30 000–32 000 единиц (+25–30% к 2022 г.). «Поэтому тенденция на закупку новых грузовых вагонов является логичным шагом», – пояснил он.