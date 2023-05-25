Производство вагонов снижается из-за нехватки деталей

Выпуск грузового железнодорожного подвижного состава сократился в I квартале 2023 г. на 16% к тому же периоду 2022 г. почти до 13 000 вагонов из-за дефицита комплектующих. Такие данные приводятся в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), с которым ознакомились «Ведомости». Сильнее всего в январе – марте просел выпуск инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось) – он упал на 51% до чуть более 3000 единиц.