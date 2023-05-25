«Шереметьево» хочет пятую свободу воздуха

Свободы воздуха – набор правил, регламентирующих право авиакомпаний входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории, прописанный в Чикагской конвенции 1944 г. Пятая свобода позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Парижа в Москву, а затем летит в Гуанчжоу. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что при пятой свободе авиакомпания имеет и право продавать билеты на участки между зарубежными странами.