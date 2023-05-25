«Шереметьево» хочет пятую свободу воздуха

«Шереметьево» хочет пятую свободу воздухаАэропорт предлагает разрешить китайским авиакомпаниям делать транзитную посадку в Москве
Представители «Шереметьево» поднимали в Минтрансе вопрос о введении для китайских авиакомпаний пятой свободы воздуха при посадке в аэропортах Москвы («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково»). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупной авиакомпании и в одном из московских аэропортов.
Свободы воздуха – набор правил, регламентирующих право авиакомпаний входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории, прописанный в Чикагской конвенции 1944 г. Пятая свобода позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Парижа в Москву, а затем летит в Гуанчжоу. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что при пятой свободе авиакомпания имеет и право продавать билеты на участки между зарубежными странами.