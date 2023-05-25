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«Шереметьево» хочет пятую свободу воздуха

Аэропорт предлагает разрешить китайским авиакомпаниям делать транзитную посадку в Москве
Герман Костринский
Источник «Ведомостей» в группе «Аэрофлот» считает, что пятая свобода может быть предоставлена авиакомпаниям КНР только на паритетной основе / Максим Стулов / Ведомости

Представители «Шереметьево» поднимали в Минтрансе вопрос о введении для китайских авиакомпаний пятой свободы воздуха при посадке в аэропортах Москвы («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково»). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупной авиакомпании и в одном из московских аэропортов.

Свободы воздуха – набор правил, регламентирующих право авиакомпаний входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории, прописанный в Чикагской конвенции 1944 г. Пятая свобода позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Парижа в Москву, а затем летит в Гуанчжоу. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что при пятой свободе авиакомпания имеет и право продавать билеты на участки между зарубежными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных