Дивиденды «Роснефти» за 2022 год превысят 400 млрд рублей

Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды по итогам 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания. Решение было принято на годовом общем собрании 30 июня в форме заочного голосования. Суммарные дивиденды по результатам 2022 г. с учетом предыдущей выплаты составят 38,36 руб. на акцию, или 406,5 млрд руб. Это второй по размеру показатель в истории «Роснефти». Больше компания выплатила акционерам только по итогам 2021 г. – 441,5 млрд руб., или 41,66 руб. на акцию.