Дивиденды «Роснефти» за 2022 год превысят 400 млрд рублей

Дивиденды «Роснефти» за 2022 год превысят 400 млрд рублейАналитики допускают рост выплат по итогам этого года вопреки увеличению налоговой нагрузки
Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды по итогам 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания. Решение было принято на годовом общем собрании 30 июня в форме заочного голосования. Суммарные дивиденды по результатам 2022 г. с учетом предыдущей выплаты составят 38,36 руб. на акцию, или 406,5 млрд руб. Это второй по размеру показатель в истории «Роснефти». Больше компания выплатила акционерам только по итогам 2021 г. – 441,5 млрд руб., или 41,66 руб. на акцию.
Размер дивидендов за 2022 г. соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, в 2022 г. составила 813 млрд руб., что на 7,9% меньше показателя годом ранее, сообщала компания 20 марта. Снижение прибыли в 2022 г. было во многом обусловлено неденежными убытками от фактического изъятия активов компании в Германии.