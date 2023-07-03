Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Дивиденды «Роснефти» за 2022 год превысят 400 млрд рублей

Аналитики допускают рост выплат по итогам этого года вопреки увеличению налоговой нагрузки
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды по итогам 2022 г. в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания. Решение было принято на годовом общем собрании 30 июня в форме заочного голосования. Суммарные дивиденды по результатам 2022 г. с учетом предыдущей выплаты составят 38,36 руб. на акцию, или 406,5 млрд руб. Это второй по размеру показатель в истории «Роснефти». Больше компания выплатила акционерам только по итогам 2021 г. – 441,5 млрд руб., или 41,66 руб. на акцию.

Размер дивидендов за 2022 г. соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, в 2022 г. составила 813 млрд руб., что на 7,9% меньше показателя годом ранее, сообщала компания 20 марта. Снижение прибыли в 2022 г. было во многом обусловлено неденежными убытками от фактического изъятия активов компании в Германии.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных